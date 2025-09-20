Slušaj vest

AMSS saopštava da nas i danas očekuje period lepog vremena, sa prijatnim dnevnim temperaturama i umerenim intenzitetom saobraćaja.

Saobraćaj na auto-putevima odvija se bez vanrednih zastoja i prekida, a prohodnost je dobra na svim glavnim putnim pravcima. Povremeno pojačan intenzitet vožnje očekuje se u pravcu izletišta i vikend naselja.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema čekanja, dok se ni na teretnim terminalima na ulazu i izlazu iz zemlje ne beleže zadržavanja.

