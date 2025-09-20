Slušaj vest

Prvo izvlačenje dobitnika u novom krugu nagradne igre Uzmi račun i pobedi biće održano večeras u 18 časova uz direktan prenos na prvom programu Radio televizije Srbije.

U ovom krugu biće organizovano pet izvlačenja, poslednje će biti održano 18. oktobra, a dobitnike očekuje 10 automobila fiat grande panda i to pet hibridnih i pet električnih, kao i pet trosobnih dupleks stanova u naselju "Zemunske kapije".U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

Dobitnike će izvući srpski atletičar i naš najbrži sprinter Aleksa Kijanović.

Bezgotovinska plaćanja dupliraju šansu za dobitak

Podsetimo, s obzirom na to da je reč o novom krugu nagradne igre potrebno je da se učesnici ponovo registruju putem aplikacije "Uzmi račun i pobedi". Registracija se vrši unosom: broja mobilnog telefona dodeljenog u Republici Srbiji, imena, prezimena, mesta, adrese i registarskog broja lične karte. Aplikacija je dostupna u prodavnicama Google Play, Apple i Huawei.

I ovoga puta bezgotovinska plaćanja dupliraju šansu za dobitak. Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan, dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.

Ko može da učestvuje

Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.