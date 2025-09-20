Slušaj vest

Furundžić je naveo da će parada početi počasnom artiljerijskom paljbom koju izvodi Garda sa šest artiljerijskih oruđa iz kojih će se ispaliti po 10 plotuna.

Garda će prodefilovati u sklopu pešadijskog ešalona, kako je naveo Furundžić, dodajući da će biti i u motorizovanom delu parade.

Na samom početku, Reprezentativni okrestar Garde će odsvirati himnu Srbije i u toku samog defilea izvešće niz muzičkih kompozicija.

Brigadni general Željko Furundžić Foto: Printscreen/RTS

"Za kraj parade, još jednan kurioizet - egzercir Garde", dodao je general Furundžić.

Naveo je da se naporno i vredno radilo kako bi se na današnjoj paradi prikazalo sve ono što je u protekloj deceniji urađeno na opremanju Vojske Srbije savremenim naoružanjem i opremom.

Kako je naveo, parada je prilika da se domaćoj i međunarodnoj javnosti predstavi oko 10.000 pripadnika vojske, sa 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme, oko 600 vozila i raznih sistema, 70 vazduhoplova, 20 plovnih objekata i sve to na jednom mestu.

"Ovo je jedinstven događaj u ovom delu Evrope. Sve će biti prikazano kroz defile pešadijskih jedinica, kroz motorizovani ešalon, kroz nalete vazduhoplova, kroz defile plovnih sredstava rečne flotile, a sve to će upotpuniti i pripadnici Srednje vojne škole, Vojne gimnazije, a videćemo i prikaz dela sposobnosti Odreda vojne policije Kobre i padobranske skokove pripadnika 63. padobranske brigade sa zastavama Srbije i VS i egzercir Garde", rekao je Furundžić.