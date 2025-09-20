Društvo
Emisija posvećena spektakularnoj vojnoj paradi kojom će se naša zemlja ponositi - današnji Puls Srbije od 11.00
Slušaj vest
Emisiji „Puls Srbije“, koja uvek prati najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, danas, kada je Beograd u znaku moći, u fokus stavlja spektakularnu vojnu paradu kojom će se naša zemlja ponositi.
Pratite ovaj, za našu zemlju izuzetno važan događaj, kroz “Puls Srbije”, uz Krunu Unu Mitrović i njene goste.
Današnja emisija počinje u 11.00, umesto u uobičajenom terminu (12.10).