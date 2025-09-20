Slušaj vest

Vojna parada "Snaga jedinstva 2025" počinje danas u 11 časova ispred Palate Srbija u Beogradu, a građani iz cele Srbije će imati priliku da vide defile 10.000 pripadnika Vojske Srbije, čak 70 različitih letlica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila, ali i mnogo više!

Građani su počeli već uveliko da se okupljaju na platou ispred Palate Srbija, a za Kurir su ispričali šta za njih znači ovaj spektakl.

Naša sugrađanka poreklom iz Knina došla je na paradu da vidi srpsku armiju.

- Ova parada predstavlja za mene sigurnost i stabilnost. Da je sreće bilo da je ovako bilo i ranije - rekla je ona za Kurir.

Milan Spasić iz Bačke Palanke, istoričar po profesiji, rekao je da je Srbija uvek uz svoju Vojsku.

- Došli smo da vidimo vojnu paradu i podržimo našu Srbiju. Ovaj datum je izuzetno značajan za nas, mogu da kažem da je srpska vojska snažna i ostaće. Srbija je uvek uz našu vojsku - rekao je i dodao da je došao sa prijateljima da vidi veličanstvenu manifestaciju.

Sa njim se složio i Dragan Perišić iz Beograda, koji kaže da je došao da vidi nešto lepo, jer paradom pokazujemo da smo osposobljeni kao država da odvratimo sve napade.

- Bio sam u vojsci i bilo je i onda ovakve parade, ali videćemo kakva će biti ova — očekujem nešto lepo i novo da vidim. Pokazujemo da smo osposobljeni i da vidimo dovoljno naoružanja da odvraćamo sve koji nas napadaju - rekao je za Kurir.

Na paradi je prisutan i veliki broj dece, a kako kaže Mirjana Ristić iz Beograda, došla je sa dve ćerke i šestoro unučadi.

- Želela sam da deca vide naše vojnike, tenkove, avione, naoružanje i ko će nas, ako bude potrebe, braniti - izjavila je.

Profesorka o paradi

Profesorka koja predaje bezbednost došla je na paradu s ogromnom trobojkom.

- Jako poštujem Vojsku, ovo je mnogo značajno, sećam se i prethodne parade na kojoj smo uživali. Ova je sada veća i bolja, ima više ljudi, u septembru imamo dve parade, ali je meni ova lepša i pokazuje tradiciju i vrednost naše zemlje. Ovo su sve naša deca, naši vojnici i nadam se da nikad neće okusiti barut i da je ovo jedan od načina da bude odvraćujuća stvar da sačuvamo naše živote, i živote naše dece - rekla je profesorka za Kurir.

"Bila sam na paradi kad je bio Putin..."

Branka Vesić (77) sa Novog Beograda rekla je za Kurir da je bila na paradi kad je prisustvovao i predsednik Rusije Vladimir Putin, ali da očekuje da ova bude tako veličanstvena.

- Došla sam na paradu naše vojske, naše Srbije, našeg ponosa. Bila sam na Paradi kada je bio Putin, očekujem da će i ova biti tako veličanstvena.

