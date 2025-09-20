Slušaj vest

Na ulicama srpske prestonice prodefilovaće snaga, disciplina i tradicija – naši vojnici, naši heroji, naša vojska. To nije samo prikaz oružja i uniforme – to je prikaz časti, hrabrosti i zaveta da se domovina čuva.

U naredna četiri sata, u specijalnom izdanju emisije Puls Srbije, voditeljka Kruna Una Mitrović će vas, sa svojim gostima, voditi kroz spektakl dostojan najvećih nacija – sa vojnim jedinicama koje nose ime ponosa, sa tehnikom koja uliva sigurnost i sa porukom koja je jasna: ovo je naša vojska, ovo je naš ponos, ovo je Srbija!

Počela vojna parada

Program je započet uključenjem novinara Kurir televizije Luke Velimirovića, koji je ispratio sam početak vojne parade.

- Predsednik Srbije je upravo pristigao, on će biti u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića. Očekuje se defile svih rodova naše vojske, na zemlji, reci i na nebu.

POČELA VOJNA PARADA U BEOGRADU: Reporter Kurira na manifestaciji "Snaga jedinstva" Izvor: Kurir televizija

Prvi gosti u studiju bili su pukovnik Zvonko Marić iz genertalštaba Vojske Srbije i pukovnik, dr Rade Pavlović sa Vojno-tehničkog instituta VS.

Foto: Kurir Televizija

- Razlike u odnosu na ranije parade su velike što će primetiti svi građani Srbije. Parada predstavlja svečanost, defile, nešto lepo. Mi smo poslednju veliku paradu u SFRJ imali 1985, a poslednju u današnjim granicama Republike Srbije 2014. godine. Bio je Dan oslobođenja Beograda, kiša, sa 4.500 vojnika i uz prisustvo ruskog predsednika Putina. Danas je 20. septembar i parada se održava sibolično kao snaga jedinstva koja ima korene u istoriji. U ovo vreme je probijen Solunski front, kojim je rukovodio načelnig štaba srpske armije, vojvoda Živojin Mišić, uz reči "Sa nepokolebljivom verom u narod i boga, napred junaci" - podsetio je gledaoce pukuvnik Marić.

SPECIJALNA EMISIJA KURIR TELEVIZIJE O VOJNOJ PARADI! Pukovnik Marić: Videćete više od 2.600 pripadnika svih rodova naše vojske Izvor: Kurir televizija

Osvrnuo se i na aktuelni trenutak i ustanovljavanje nacionalnog praznika, koji ima za cilj da poveže narod u Srbiji, RS i bilo gde u svetu.

- Danas ćemo videti 688 primeraka vojne tehnike, 63 vazduhoplova, 2.680 pripadnika svih rodova i službi VS, videćemo 17 podešalona naborbenim sistemima, iz inostranstva i onog što je proizvela naša, domaća industrija. Videćemo defile rečne flotile, kao i vazduhoplovni podešalon.

Foto: Kurir Televizija

Njegov kolega govorio je o modernizaciji naše vojske i detaljnije opisao njenu snagu.

- Iznad svih brojeva koji će biti demonstrirani je modernizacija jer posedujemo jedno od najmodernijih sredtsava u svetu. VTI prati sva dešavanja i svetske trendove, a u VS je uvedeno više od 200 novih sredstava što je impozantna cifra. Ta sredstva su prikazana i na sajmovima i mogu se porediti s drugim svetskim silama. Nastojimo da nastavimo modernizaciju i u nareednom periodu - rekao je pukovnik Pavlović.

SPECIJALNA EMISIJA KURIR TELEVIZIJE POSVEĆENA VOJNOJ PARADI: Pukovnik Pavlović: Naša vojska može da dejstvuje u deliću sekunde Izvor: Kurir televizija

Govorio je i o smanjenom vremenu delovanja novih sredstava.

- Prethonih godina smo imali nekoliko minuta vremena da dejstvujemo, sada je to smanjeno na nekoliko sekundi i delova sekundi s modernom tehnologijom. Grašđani će uživo videti kako to funkcioniše. Povećan je učinak dejstvovanja u noćnim i svim meteo-uslovima, opremljeni smo izuzetno savremenim termalnim kamerama.

Reporter Kurira Luka Velimirović razgovarao je na samom događaju i sa Vladom Radulovićem, vojnim komentatorom.

Vlado Radulović o vojnoj paradi za Kurir Izvor: Kurir televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su i Miloš Laban, geopolitički analitičar, Stevan Ignjatović, pilot u penziji, Vinko Pandurević, general Vojske Republike Srpske u penziji i bivši komandant Zvorničke brigade i Milan Jolović, pukovnik u penziji.

Laban: Više se ne izvinjavamo nikome zato što postojimo i zato što smo najbolji

Miloš Laban Foto: Kurir Televizija

Laban kaže da je z anjega najinteresantnije što je Srbija konačno došla na prave stvari, ne stidi se i ne izvinjava se zbog svoje prošlosti, zbog svojih predaka i svega što su nam ostavili u nasleđe.

- Više se ne izvinjavamo nikome zato što postojimo i zato što smo najbolji. Moram da kažem da me ova parada oduševljava ne zato što je impozantna i impresivna, nego ovom činjenicom. Ovo je prelomni trenutak da Srbija konačno pokaže svu svoju moć koja realno postoji. Činjenica da se neki tome podsmevaju i rugaju upravo govori koliko smo jaki. Naša narodna poslovica kaže da se za dobrim konjem prašina diže - kaže Laban.

Laban: Srbija se ne stidi i ne izvinjava zbog svoje prošlosti Izvor: Kurir televizija

Ignjatović: Hrvatska zaostaje za nama u naoružanju

Ignjatović kaže da je i sam bio učesnik dve vojne parade, pa je o PVO sistemima naveo sledeće:

Stevan Ignjatović Foto: Kurir Televizija

- Prateći više avijaciju nego odbrambeno, najbolju karakteristiku našeg PVO sistema kojim Srbija raspolaže je prokomentaisao hrvatski oficir, obaveštajac i analitičar koji je rekao da u Evropi ne postoji kvalitetniji i bolji sistem PVO od srpskog. To je najbolje što je neko mogao izreći, a znamo kakav odnos hrvatska vojska ima prema Srbima. Čovek je bio iskren nadajući se da će to uticati na dalje opredeljenje Hrvatske. Oni zaostaju za nama u mnogim vrstama naoružanja, bez obzira na to što su članice NATO-a - kaže Ignjatović.

Ignjatović: Hrvatska zaostaje za nama u naoružanju Izvor: Kurir televizija

Jolović: Kobre su jedna od najobučenijih evropskih specijalnih jedinica

Jolović kaže da su Kobre posebna jedinica, specijalna jedinica za zadatke zaštite vojnih i civilnih ličnosti:

Milan Jolović Foto: Kurir Televizija

- Izuzetno su dobro obučeni za precizno gađanje. Premijera Zorana Đinđića je obezbeđivao deo MUP-a i deo njegovih prijatleja, a trebalo je 15 do 20 dana da ga preuzmu Kobre. Oni su jedna od najobučenijih evropskih specijalnih jedinica, pre svega su usko specijalizovani za obezbeđivanje visokih vojnih i civilnih ličnosti. Nekada su bili u sastavu garde, a oni su imali tradiciju u bivšoj JNA i SFRJ, ona je obezbeđivala i Josipa Broza Tita - kaže Jolović.

On dodaje da danas Kobre obezbeđuju predsednika, ministra odbrane i visoke vojne ličnosti kada dođu u posetu Srbije.

Jolović: Kobre su jedna od najobučenijih evropskih specijalnih jedinica Izvor: Kurir televizija

- Obučeni su i za protivterorirstiku borbu, rešavanje talačkih situacija. Kobre nisu posebno bile angažovane za zvođenje borbenih dejstva, oni obavljaju posebne zadatke, imaju posebna ovlašćenja koja nekada nema ni policija, ni žandarmerija - kaže Jolović.

On dodaje da se Kobre regrutuju iz ostalih jedinica, prolaze posebne kriterijume i bezbednosne provere, a radni dan im se sastoji od intezivne obuke.

Vinko Pandurević Foto: Kurir Televizija

Pandurević: Ovo je za građane najbolja javna smotra da vide svoja ulaganja na terenu

Pandurević kaže da se aspekt vojne parade treba staviti u jedan širi okvir, pa je dodao da je i sam komandovao jednom paradom manje vojske, vojske Republike Srpske 1997. godine:

- Kada vidim ovu paradu, pogotov našu a slično i kada je bila kineska i ruska, u čoveku, vojniku, profesionalcu, se javlja neki duh i sa srećom ovo posmatram. Nema boljeg načina za javnu smotru od strane građana, da vide svoja ulaganja na terenu, svojim očima, a ne samo putem izveštaja - kaže Pandurević.

On dodaje da ne razume ljude, bivše pripadnike vojske, kojima je osećaj poštovanja svoje profesije pao u drugi plan, a politički porivi i ideološka ostrašćenost u prvi plan, pa kritikuju i ono što ne zaslužuje kritiku.

