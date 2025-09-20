Velika vojna parada "Snaga jedinstva 2025" održava se danas od 11 časova ispred Palate Srbija u Beogradu
OVO REGION JOŠ NIJE VIDEO! Građani ponosno gledaju početak velike vojne parade "Snaga jedinstva 2025", a evo i šta ih je ODUŠEVILO! (VIDEO)
Danas se održava velika vojna parada "Snaga jedinstva" ispred Palate Srbija u Beogradu, a pred sam početak je raširena srpska trobojka duga 300 metara.
Kako je najavio i kapetan Vojne akademije Goran Borkovac, zastavu su poneli i kadeti Vojne akademije, ali i učnici srednjih stručnih škola.
- Narodna zastava Republike Srbije od 300 metara poneće veliki broj kadeta Vojne akademije, učenici vojne gimnazije i učenici srednje stručne vojne škole. Ta zastava će upravo da otvori samu svečanost - rekao je Borkovac gostujući na TV Prva.
Sve o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pratite u našem tekstu UŽIVO.
