Slušaj vest

Danas se održava velika vojna parada "Snaga jedinstva" ispred Palate Srbija u Beogradu, a pred sam početak je raširena srpska trobojka duga 300 metara. 

Kako je najavio i kapetan Vojne akademije Goran Borkovac, zastavu su poneli i kadeti Vojne akademije, ali i učnici srednjih stručnih škola. 

- Narodna zastava Republike Srbije od 300 metara poneće veliki broj kadeta Vojne akademije, učenici vojne gimnazije i učenici srednje stručne vojne škole. Ta zastava će upravo da otvori samu svečanost - rekao je Borkovac gostujući na TV Prva. 

U nastavku pogledajte veličanstveni prizor: 

Raširena zastava od 300 metara Izvor: Kurir

Sve o vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" pratite u našem tekstu UŽIVO.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvo"OVAJ DATUM JE VAŽAN ZA NAS, VOJSKA SRBIJE JE JAKA I OSTAĆE!" Građani došli iz cele Srbije na veliku vojnu paradu "Snaga jedinstva 2025": Evo šta kažu za Kurir!
WhatsApp Image 2025-09-20 at 10.09.30_b02f4678.jpg
DruštvoVojna parada "Snaga jedinstva 2025“ počinje u 11 časova: Za posetioce se kapije otvaraju u 8.30, ulaz besplatan! Evo kome pristup neće biti omogućen
IMG-20250918-WA0235.jpg
DruštvoVELIČANSTVENA VOJNA PARADA "SNAGA JEDINSTVA 2025": Sve spremno za početak spektakla, veći broj građana stigao ispred Palate Srbija (FOTO/VIDEO)
parada3.png
DruštvoDETALJ SA PROBE VOJNE PARADE KOJI UVEK OSTAVLJA BEZ DAHA! Pogledajte egzercir Garde Vojske Srbije, sve mora biti tačno u sekund! (FOTO/VIDEO)
IMG-20250916-WA0156.jpg