Slušaj vest

Milan Milović, penzionisani pukovnik policije, bio je deo operativne grupe koja je obezbeđivala tadašnjeg predsednika zemlje, Slobodana Miloševića. Sa njim je dočekao početak NATO bombardovanja i dramatični 5. oktobar 2000. godine.

Posle promena, raspoređen je da štiti Miroljuba Labusa, tadašnjeg potpredsednika Savezne Vlade, čoveka koji je potpisao uredbu o saradnji sa Haškim tribunalom.

Milan Milović Foto: Kurir Televizija

Njegova karijera nastavila je da se razvija kroz najrizičnije zadatke. Nakon akcije „Balkanski ratnik“ i udara na narko-grupu Darka Šarića, Milović je bio zadužen za zaštitu Slobodana Homena, tadašnjeg državnog sekretara čiji je život tada bio ugrožen.

On je svoja iskustva tokom ovih turbulentnih godina za državu Srbiju podelio sa gledaocima Kurir televizije u emisiji "Neispričano".

Milošević je bio zavisnik od adrenalina i brzine

Milović kaže da je za njega bilo veliko iznenađenje to što je Slobodan Milošević bio ljubitelj adrenalina:

- Za mene je bio šok kada sam posle mesec i po dana od kada sam počeo da radim predsednik išao u Požarevac. Mi smo išli za njim. Predsednik je vozio 200, 220 na sat. Čovek je bio izuzetno dobar i vešt vozač. Motorne sanke na snegu je perfektno vozio. Bio je zavisnik od adrenalina i brzine. Ne razumem se u politiku, ali treba reći da je on bio čovek koji je bio potpuno na zemlji, nije imao frustracije i komplekse u pogledu hrane - kaže Milović.

On kaže da je predsednikov kuvar, Miša Mrakić koji je kuvao i Gadafiju, bio začuđen kada mu predsednik kaže da spremi poparu ili kačamak.

- Bio je čovek iz naroda. Izađe u šetnju, znao je svakog od nas po imenu. One koji su imali decu je pitao za decu, ko se oženio, ko nije... Bio je čovek koji je mogao da razgovara sa nama o običnim, svakodnevnim stvarima. Kada sam ga upoznao, to je za mene bila ogromna trema. Bili smo u Boru. Stajao sam ispred kuće, klinac od 22 godine, general Milenković šeta sa predsednikom, i video sam da predsednik gleda ka meni. Skrenuo je sa glavne staze i krenuo prema meni, pružio mi ruku, ja ne znam šta da radim, ukočio sam se. General mi je rekao da se upoznam sa predsednikom. Milošević je rekao da je čuo da sam dobar sportista, da mi je tata policajac, ja sam rekao da mi je drago što sam ga upoznao. Prebacio je na šalu, pitao me ko je bolji džudista, ja ili Senta, ja sam odgovorio general - kaže Milović.

Milović kaže da je Milošević bio čovek sa kojim je moglo da se razgovara ako se on prvi obrati, ali nisu mogli da traže nešto od njega ili pitaju pitanja.

Milović zbog jedne reči upao u problem sa predsednikovom suprugom

Ljudi koji poznaju porodicu Miru Marković, Miloševićevu suprugu, nisu opisivali istim rečima kao bivšeg predsednika, a sličnu situaciju je imao i Milović:

- Jednom prilikom u Karađorđevu profesorka Marković ostala sa nama iz obezbeđenja, a predsednik je morao hitno za Beograd. Tada su postojali oni veliki telefoni koje žena nije mogla da nosi sa sobom, nego smo ga nosili mi. Izašli smo sa njom, šetala je oko nekog veštačkog jezera. zazvonio je mobilni telefon, javili smo se i bio je predsednik, pitao je da li je Mira sa nama. Ja sam joj pružio telefon i rekao "gospođo, predsednik na vezi za vas". Ona je pitala kako ste me oslovili, ja sam rekao gospođo. Ona je rekla sad ste me tako nazvali, i nikada više, ja sam drugarica. Ostao sam zbunjen, nisam znao zašto da se izvinjavam, nisam znao da je ta jedna reč tako velika. Senta mi je posle rekao da ne smem da je oslovljavam sa "gospođo" - kaže Milović.

"OBIŠLI SMO KUĆU NAKON BOMBARDOVANJA, REKAO JE SAMO OVO" Štitio je Miloševića i Homena, za Kurir otkriva: Temelj je bio kao nožem sečen, insistirao je da vidi Izvor: Kurir televizija

Miloševićeve reči na dan bombardovanja njegove rezidencije

On je podelio i priču o danu kada je prilikom bombardovanja pogođena rezidencija u kojoj je boravio predsednik Milošević:

- Nikada nisam video temelj koji je kao nožem isečen, tu je prošla ta raketa. To jutro je predsednik insistirao da dođe da vidi to. Nas petoro je bilo oko njega, on je išao i gledao. Rekao je "sve će ovo oni platiti jednog dana". Čovek je bio zabrinut, nemoguće je da Srbija ratuje sa 17 najjačih zemalja na svetu - kaže Milović.

Milović kaže i da su tadašnji lideri DOS-a doveli svoje obezbeđenje, a svi su želeli da budu u MUP-u, vojsci ili BIA:

- Sećam se, savezni MUP je bio zatrpan sa 40 ljudi koje niko nije znao. Vi njima podelite službene legitimacije. Kada vi urgirate da neko uđe u sistem bezbednosti a da to ne zaslužuje, vi destabilizujete celu državu. Ako od 50 lidera svako ubaci po dva ili tri čoveka, onda od 150 ljudi, 30 ljudi možda radi protiv države, možda rade za stranu službu ili sarađuju sa dilerima. Toga tada političari nisu bili svesni, ta matrica ponašanja je kroz godine do 2010. godine se izbrisala - kaže Milović.

On dodaje da je Boris Tadić tražio da ga čuva vojska, profesionalci, a sada isti ti ljudi čuvaju i predsednika Aleksandra Vučića.

- Sretnem neke momke koje znam još iz vremena Miloševića. to su ljudi sa vojnom obukom, kursevima, nije niko zalutao u službu. Meni je interes da moje i vaše dete bude bezbedno, kao i imovina, a to je moguće samo ako svako u bezbednosnom aparatu zaslužuje svoje radno mesto.

"Homen je bio previše opušten i hrabar"

Milović je podelio i priču o danu kada je dobio poziv iz Ministarstva pravde, a Slobodan Homen je pitao da Milović bude sa njim:

- Rekao mi je, znam da znaš ceo grad, možeš li da budeš sa mnom, dosta se krećem. Rekao sam da nije po protokolu, ali je on rekao da je velika ugroženost. Kretala se informacija da je 30 miliona evra plaćeno da se državni vrh skloni, akcija tada još nije počela. Tada je vojska čuvala Snežu Malović, a ja sa još tri momka Homena. Homen je bio previše i opušten, i hrabar. Jednom prilikom mi je rekao da idemo do Kotora, da obiđe roditelje. Ja sam to rekao direktoru Veljoviću, a tu su Crnogorci ispali šmekeri. Njih 30 je bilo ali su bili dikretni. Homen uopšte nije znao da su oni bili u obezbeđenju. Oni su se pobrinuli da nam se nešto ne desi. Taj period je bio dosta naporan, stresan, dolazile su razne informacije - kaže Milović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs