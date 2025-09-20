Slušaj vest

Na današnjoj velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva 2025" po prvi put su prikazani raketni sistem "PULS", dometa i do 300 kilometara, kao i veliki dron "Hermes 900".

Naime, na vojnoj paradi koja je počela u 11 časova ispred Palate Srbija u Beogradu, prikazan je defile oklopnih vozila, tenkova, radarskih sistema i jedinica koje čuvaju naše nebo — a ono što su svi čekali jesu svakako noviteti Vojske Srbije.

Tako su gledaoci imali priliku prvi put da vide raketni sistem "PULS", višecevni samohodni lanser raketa koji je namenjen za gađanje važnih ciljeva na dometu i do 300 kilometara.

Radi se o jednom modularnom sistemu koji može biti naoružan različitim tipovima vođenih raketa.

1/14 Vidi galeriju Vojna parada 2025 - Raketni sistemi i artiljerija Foto: Printscreen/RTS

Novi "Hermes 900"

Još jedan novitet je veliki dron "Hermes 900", izraelske proizvodnje, koji imaju mogućnost od čak 36 časova autonomnog osmatranja.

Hermes 900 Foto: Printscreen/RTS

Dronosi samoubice, sistemi lutajuće municije

U okviru podešelona besposadnih sistema, prvi put su prikazani i sistemi lutajuće municije (tzv. dronovi samoubice).

LM Shadow-25 je dron samoubica srednjeg dometa, namenjen za dejstvo po statičnim ciljevima van zaklona (živa sila i tehnika) na otvorenom prostoru na daljinama do 250 kilometara. Naoružan je bojevom glavom od 25 kilograma.

LM Shadow-50 je dron samoubica srednjeg dometa, namenjen za dejstvo po statičnim ciljevima van zaklona (živa sila i tehnika) na otvorenom prostoru na daljinama do 300 kilometara. Naoružan je bojevom glavom od 50 kilograma.

Sistemi lutajuće municije Foto: Printscreen/RTS

Tu je i ruska "Krasuha"

Građani su imali prilike da po prvi put vide i ruski sistem za elektronsko ratovanje "Krasuha".

1/5 Vidi galeriju "Krasuha" Foto: Printscreen/RTS, Printscreen YouTube

