RAFALI GRMELI IZNAD BEOGRADA! Moćni francuski avioni oduševili sve na vojnoj paradi, pratili ih naši "MiG-ovi"
Velika vojna parada "Snaga jedinstva 2025" održana je danas ispred Palate Srbija u Beogradu, a tom prilikom građani su mogli da cvide i dva višenamenska aviona "rafal".
U naletu ešalona vazduhoplovnih jedinica učestvovala su i dva višenamenska aviona "rafal" francuskog ratnog vazduhoplovstva, zajedno sa dva srpska "miga".
Podsetimo, na paradi je učestvovalo više od 10.000 pripadnika Vojske Srbije, čak 70 različitih letlica, 600 borbenih vozila i oko 20 plovila.
Paradi je prisustvovao i predsednik i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, kao i niz zvanica iz celog sveta.
Sve o veličanstvenoj vojnoj paradi pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.
