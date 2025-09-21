Slušaj vest

U Srbiji će jutro biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

U toku dana očekuje se sunčano i veoma toplo vreme za ovaj period godine. Duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od 8 do 18 stepeni, a najviša od 29 do 33.

Foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će sutra biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša oko 32.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji, izuzev istočnog dela, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog visoke temperature, a u Banatu i zbog vetra. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Do utorka se očekuje pretežno sunčano vreme, jutra van košavskog područja biće prohladna, a tokom dana biće veoma toplo za poslednju dekadu septembra sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Od srede do kraja sedmice očekuje se da će temperatura biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima.

Košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće u ponedeljak (22. septembra), kao i u periodu od četvrtka do subote (25-27. septembra).