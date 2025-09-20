Slušaj vest

Na graničnom prelazu Preševo tokom dana zabeležene su velike gužve u saobraćaju, a kilometarske kolone vozila formirane su na ulazu u Srbiju, a putnici satima čekaju da pređu granicu.

- Birali smo kraj septembra za odmor u nadi da zbog dece neće biti gužve na graničnim prelazima, međutim ovo je pakao. Jedva da vidimo granični prelaz, dok smo granicu između Grčke i Makedonije prošli bez ikakvih problema - kažu za RINU iscrpljeni putnici.

Prema rečima očevidaca na licu mesta vlada nervoza, mnogi su izašli iz vozila kako bi potražili osveženje i predahnuli, dok kolona sporo napreduje ka kontrolnim punktovima.

Ogromne gužve na graničnom prelazu Preševo Foto: RINA

Iz JP "Putevi Srbije" navode da je zadržavanje na ovom prelazu za putnička vozila trenutno oko 30 minuta i na ulazu i na izlazu iz zemlje, ali vozači tvrde da je u realnosti čekanje znatno duže i iscrpljujuće.

Gužve su posebno pogodile porodice sa malom decom, koje su se nadale mirnom povratku sa letovanja, a sada se suočavaju sa haotičnim prizorom i neizvesnim putovanjem ka svojim domovima.

Kurir.rs/Rina

