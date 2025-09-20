Slušaj vest

Sam kraj leta i početak jeseni doneće Srbiji pravo letnje vreme. U nastavku vikenda i početkom sledeće sedmice biće i dalje sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Vrlo sveža jutra očekuju se i narednih dana, ali će od sutra jutra u Beogradu i u košavskom području biti vrlo topla, čak se ponegde očekuje i tropska noć, s obzirom na to da se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni.

Screenshot 2025-09-20 171023.png
Foto: Printscreen/Meteociel

Podsetimo, prethodnih dana Sjenici zabeležen mraz od 0 °C, dok je juče mereno 2 °C.

Naše područje pod uticajem je snažnog anticklona, uz potpuno vedro vreme širom kontinenta.

Prvi dan vikenda doneo je Srbiji pravi letnji dan, a temperature ovog poslepodneva dostižu 32°C.

Screenshot 2025-09-20 171049.png
Foto: Printscreen/Meteociel

Inače, pod uticajem vrele vazdušne mase je veći deo Evrope, naročito jugozapadni, centralni i južni deo Evrope, dok su istok i severozapad Evrope zahvatile osetno svežije vazdušne mase.

Još toplije biće drugog dana vikenda, u ponedeljak i utorak, a maksimalna temperatura biće i do 33 °C, što su vrednosti za 7 do 10 stepeni više od proseka za kraj septembra.

Srbija će narednih dana biti pod uticajem tropske vazdušne mase sa jugozapada, odnosno sa severa Afrike.

Screenshot 2025-09-20 171101.png
Foto: Printscreen/sat24.com

U košavskom području od sutra će duvati jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima od 80 km/h.

Već u sredu sa severa i zapada povećanje oblačnosti, a od četvrtka osetno hladnije.

Tek ponegde se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Maksimalna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni i spustiće se i ispod 20 stepeni.

Kurir/Telegraf

shutterstock-2191333699.jpg
VRANJEANKETA1.jpg
Paklene vrućine u Srbiji
drva za loženje vatre