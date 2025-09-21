Slušaj vest

Saobraćaj u Srbiji umerenog je intenziteta bez vanrednih zastoja i uz dobro prohodnost na svim glavnim putnim pravcima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Povremeno pojačan saobraćaj danas treba očekivati ka izletištima i vikend naseljima.

Na naplatnim stanicama kao i na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička i teretna vozila, dodao je AMSS.

