Velika vojna parada „Snaga jedinstva“, kojoj su prisustvovali predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić, ministar odbrane Bratislav Gašić i komandant parade načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, održana je danas kod Palate Srbija na Novom Beogradu.

Na današnjoj vojnoj paradi bilo je angažovano oko 10.000 učesnika, a prikazano oko 2.500 sredstava naoružanja i vojne opreme. Brojni posetioci parade mogli su da vide više od 600 vozila, 70 vazduhoplova i 20 plovnih objekata.

Parada je počela defileom ešelona jedinica svih rodova i službi u Vojsci Srbije, kadeta Vojne akademije, kao i veterana, a potom je usledio prikaz uvežbanosti strojevih radnji - egzercir koji su izveli pripadnici Garde Vojske Srbije.

Nakon toga otpočeo je defile ešelona plovnih objekata Rečne flotile na čelu sa komandnim brodom BPN-30 „Kozara“.

Održana velika vojna parada „Snaga jedinstva"

Zatim je usledio atraktivan prikaz pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“ koji su prikazali deo svojih sposobnosti.

U nastavku parade nastupio je ešelon jedinica na vozilima. Posetioci su bili u prilici da vide deo najsavremenijeg naoružanja i vojne opreme kojim su opremljene jedinice Vojske Srbije, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije.

Među brojnim sredstvima naoružanja i vojne opreme prikazani su i raketni sistemi za protivvazduhoplovna dejstva „FK-3“ i HQ-17, savremeni radari GM400 i GM200, borbena oklopna vozila „Miloš“, „MRAP“, „Lazar 3“, „hamer” i BOV OT, modernizovani tenkovi M-84 AS1/2/3, modernizovana borbena oklopna vozila pešadije M80 AB1/2, samohodne top-haubice 155 mm NORA, modernizovane haubice „gvozdika“, kao i samohodni višecevni lanseri raketa „Oganj“, modernizovani protivavionski sistemi PASARS, daljinski pilotirani vazduhoplovi CH-95 i CH-92, napadni dronovi poput „osica", „komarac 2“, „shadow-25“ i „shadow-50“.

Posebnu pažnju privukla su izviđačko borbena bespilotna letelica „HERMES 900” i lanser raketa višecevni samohodni modularni „Puls”.

U nastavku parade prikazan je atraktivan nalet vazduhoplovnog ešelona u čijem sastavu su bili avioni poput modernizovanih MiG-29 i „Orao“, „Super galeb“, C-295 CASA, An-26, „pajper seneka“, „lasta“, kao i helikopteri H-145, Mi-17, Mi-35M, „super puma“, „Gazela“, „Gama", a nalet je upotpunio zajednički prelet aviona MiG-29 i francuskih „Rafala“.

Kraj vojne parade uveličao je padobranski skok pripadnika 63. padobranske brigade koji su nosili zastavu Republike Srbije i Vojske Srbije uz završni pozdrav aviona MiG-29.

Današnjoj vojnoj paradi prisustvovali su predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, delegacija Kraljevine Bahrein, prestolonaslednik Dubaija, predsednici skupština i vlada Srbije i Srpske, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine, ministri u vladama Srbije i Srpske, članovi Skupštine Crne Gore, zamenik premijera Republike Severne Makedonije, ministar odbrane Mađarske, načelnik Generalštaba OS Republike Azerbejdžan, načelnik Zajedničkog štaba OS Bosne i Hercegovine, načelnik štaba vazduhoplovstva i svemira OS Republike Francuske, komandant Nacionalne Garde Ohaja, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, predstavnici diplomatskog i vojno-diplomatskog kora.