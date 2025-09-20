ČOVEK KOJI JE SAČUVAO MNOGE ŽIVOTE - gost emisije “Neispričano” je Milan Milović
Bio je deo operativne grupe koja je obezbeđivala tadašnjeg predsednika zemlje, Slobodana Miloševića – sa njim je dočekao početak NATO bombardovanja i dramatični 5. oktobr 2000. godine. Posle promena, raspoređen je da štiti Miroljuba Labusa, tadašnjeg potpredsednika Savezne Vlade, čoveka koji je potpisao uredbu o saradnji sa Haškim tribunalom. Njegova karijera nastavila je da se razvija kroz najrizičnije zadatke – nakon akcije „Balkanski ratnik“ i udara na narko-grupu Darka Šarića, Milović je bio zadužen za zaštitu Slobodana Homena, tadašnjeg državnog sekretara, čiji je život tada bio ugrožen. Dugo je sarađivao i sa izraelskim službama na obezbeđenju njihovog ambasadora. Njegov pogled na bezbednosni aparat, politiku i događaje koji su obeležili Srbiju, naročito posle ubistva premijera Zorana Đinđića, otkriva koliko se u tih 35 godina sve promenilo i u sistemu i u društvu.
Gost večerašnje emisije je Milan Milović, pukovnik Policije u penziji.
