U Srbiji će narednih dana biti sunčano vreme, dok će sutra na Zlatiboru minimalna temperatura iznositi 6 stepeni, a od sredine nedelje kreće zahlađenje i postepene padavine, najavio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Od srede temperatura će biti u svakodnevnom i postepenompadu, a uz promenlјivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, najpre u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a potom i u ostalim krajevima.

Košava će ponovo duvati u periodu od četvrtka (25.09.) do subote (27.09.), stoji u najavi RHMZ.

Što se tiče temperature, u subotu nas očekuje prijatno toplo vreme, sa maksimalnim dnevnim temperaturama od 31 stepen u Loznici, dok će minimalne temperature ujutro biti svežije, čak i do 6 stepeni na Zlatiboru.

U nedelju, 23. septembra, očekuje nas još topliji dan, sa maksimalnom dnevnom temperaturom od čak 33 stepena u Nišu. U isto vreme, na Zlatiboru će jutarnja temperatura biti prijatno sveža, sa minimalnim vrednostima oko 11 stepeni.

U subotu će u većem delu Srbije vrednosti UV indeksa biti označene kao "visoke", dok će u nedelju i ponedeljak biti umereno, što znači da će sunčevo zračenje biti nešto slabije, ali i dalje je preporučljivo zaštititi kožu.

