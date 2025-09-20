ŽANDARMI KRENULI BICIKLIMA OD NIŠA DO KRFA: U čast predaka, za budućnost potomaka! Akcija za izgradnju DEČIJEG KAMPA na srpskom "ostrvu spasa"! (FOTO, VIDEO)
Put Krfa od Niša danas su krenula sedmorica biciklista kako bi svojim trudom dali doprinos hodočašću “u čast predaka za budićnost potomaka”.
U ispomoć i podršku svojim starijim kolegama Igoru, Ostoji, Novici i Petru inače ratnim vojnim veteranima sa sarajevskog ratišta, od kojih je u tim sukobima Igor ostao bez vida, krenulo je sedam pripadnika Niškog odreda Žandarmerije i još jednim žandarmom sa vozilom u pratnji.
Oni su prošle godine vozili od Niša do carske lavre Hilandarske, a dodatni motiv ovogodišnjeg truda jeste i predprazništvo obeležavanja 110 godina od Golgote i Vaskrsa Srbije i iskrcavanja srpske vojske na Krf.
Oni su danas prevalili 220 kilometara i došli nadomak Velesa, odnosno jezera Mladost u Severnoj Makedoniji. Sutra nastavljaju put ka Bitolju., Kozaniju, Meteorima pa sve do luke Igumenica i samoga Krfa.
- Sarajevski hodočasnici su u svom šestom danu krstonosnog hoda, posle polaska sa vrha planine Nidže - Kajmakčalana i 2521 metra nadmorske visine, brdovitim predelima stigli nadomak Janjine - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić PR menadžer Svete Srbije.
Njih je put vodio manje opterećenim putevima i stazama kuda je dozvoljeno da se kreću pešaci, te su tako prošli kroz živopisne krajeve Epira i Tesalije pored naseljenih mesta: Ptolomaida, Hirolimnoa, Gravena, Metsovo i Janjina.
To je podrazumevalo i prolaske ne samo asfaltnim putevima, nego i voćnjacima, pašnjacima, vinogradima, lovačkim domovima i grčkim domaćinstvima. Svuda su sa dobrodošlicom primljeni i pozdravljeni.
Obe grupe hodočasnika kao glavni cilj svoga plemenitoga puta postavili su animiranje javnosti i šire zajednice da pomognu i ugrade sebe u izgradnju “Tvrđave znanja”, odnosno dečijeg i omladinskog kampa koji je Sveta Srbija započela na Krfu.
Kurir.rs