Slušaj vest

Put Krfa od Niša danas su krenula sedmorica biciklista kako bi svojim trudom dali doprinos hodočašću “u čast predaka za budićnost potomaka”.

U ispomoć i podršku svojim starijim kolegama Igoru, Ostoji, Novici i Petru inače ratnim vojnim veteranima sa sarajevskog ratišta, od kojih je u tim sukobima Igor ostao bez vida, krenulo je sedam pripadnika Niškog odreda Žandarmerije i još jednim žandarmom sa vozilom u pratnji.

Screenshot 2025-09-19 at 18.48.28.PNG
Foto: Sveta Srbija

Oni su prošle godine vozili od Niša do carske lavre Hilandarske, a dodatni motiv ovogodišnjeg truda jeste i predprazništvo obeležavanja 110 godina od Golgote i Vaskrsa Srbije i iskrcavanja srpske vojske na Krf.

PSUSSzandarmerijaBicikleNisKrf 4.jpg
Foto: Sveta Srbija

Oni su danas prevalili 220 kilometara i došli nadomak Velesa, odnosno jezera Mladost u Severnoj Makedoniji. Sutra nastavljaju put ka Bitolju., Kozaniju, Meteorima pa sve do luke Igumenica i samoga Krfa.

PSUSSzandarmerijaBicikleNisKrf 3.jpg
Foto: Sveta Srbija

- Sarajevski hodočasnici su u svom šestom danu krstonosnog hoda, posle polaska sa vrha planine Nidže - Kajmakčalana i 2521 metra nadmorske visine, brdovitim predelima stigli nadomak Janjine - kaže za Portal Kurira Dimitrije Stikić PR menadžer Svete Srbije.

Dimitrije Stikić.jpg
Dimitrije Stikić Foto: Foto: Sveta Srbija

PSUSSfotoPeskePaljaniKajmakcalanKrf 5.JPG
Foto: Sveta Srbija

Njih je put vodio manje opterećenim putevima i stazama kuda je dozvoljeno da se kreću pešaci, te su tako prošli kroz živopisne krajeve Epira i Tesalije pored naseljenih mesta: Ptolomaida, Hirolimnoa, Gravena, Metsovo i Janjina.

To je podrazumevalo i prolaske ne samo asfaltnim putevima, nego i voćnjacima, pašnjacima, vinogradima, lovačkim domovima i grčkim domaćinstvima. Svuda su sa dobrodošlicom primljeni i pozdravljeni.

Sveta Srbija Foto: Sveta Srbija

Obe grupe hodočasnika kao glavni cilj svoga plemenitoga puta postavili su animiranje javnosti i šire zajednice da pomognu i ugrade sebe u izgradnju “Tvrđave znanja”, odnosno dečijeg i omladinskog kampa koji je Sveta Srbija započela na Krfu.

Kurir.rs

