Dobitnica stana u naselju "Zemunske kapije" u prvom krugu novog ciklusa nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" kaže za RTS da joj se utisci još nisu slegli i da je srećnu vest prvo javila svojoj majci koja je zaplakala od radosti.

Srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju "Zemunske kapije“ je Sanja Vujić.

Foto: Printscreen/RTS

Izuzetno vrednu nagradu omogućila joj je kupovina, obavljena upravo u Zemunu od samo 400 dinara pošto je izvučen alfanumerički kod računa AM 993099.

Srećna dobitnica od ekipe RTS-a saznala je da je postala bogatija za stan u naselju "Zemunske kapije“.

Tokom izvlačenja dremala je posle posla. Kaže da nije ni znala da je danas prvo izvlačenje novog kruga nagrade igre "Uzmi račun i pobedi."

Foto: Printscreen/RTS

"Prvo sam pozvala mamu, zaplakala je od radosti", ističe Sanja Vujić.

"Mislim da se još nisu slegli utisci. Za nagradu je zaslužna kupovina u maloj prodavnici u Ulici Filipa Višnjića", dodaje Sanja.