SANJA JE ZA 91 KVADRAT STANA U ZEMUNU DALA 400 DINARA: Zadremala kada je trebalo da bude izvučena u nagradnoj igri! "Nisam znala da je danas izvlačenje"
Dobitnica stana u naselju "Zemunske kapije" u prvom krugu novog ciklusa nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" kaže za RTS da joj se utisci još nisu slegli i da je srećnu vest prvo javila svojoj majci koja je zaplakala od radosti.
Srećni dobitnik stana od 91 metra kvadratnog u naselju "Zemunske kapije“ je Sanja Vujić.
Izuzetno vrednu nagradu omogućila joj je kupovina, obavljena upravo u Zemunu od samo 400 dinara pošto je izvučen alfanumerički kod računa AM 993099.
Srećna dobitnica od ekipe RTS-a saznala je da je postala bogatija za stan u naselju "Zemunske kapije“.
Tokom izvlačenja dremala je posle posla. Kaže da nije ni znala da je danas prvo izvlačenje novog kruga nagrade igre "Uzmi račun i pobedi."
"Prvo sam pozvala mamu, zaplakala je od radosti", ističe Sanja Vujić.
"Mislim da se još nisu slegli utisci. Za nagradu je zaslužna kupovina u maloj prodavnici u Ulici Filipa Višnjića", dodaje Sanja.
Dobitni račun je, kaže, bio jedan od 1.600, koliko ih je unela u aplikaciju.