Slušaj vest

Gosti svečane večere bili su izaslanik predsednika Republike Aleksandra Vučića savetnik predsednika Miloš Vučević, predsednik Vlade Srbije Đuro Macut, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije angažovani u realizaciji vojne parade, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Grada Beograda.

Obraćajući se prisutnima ministar Gašić istakao je da će današnji dan ostati upamćen kao trenutak kada je ulicama prestonice prodefilovala snažna i savremeno opremljena Vojska Srbije u svoj svojoj snazi i lepoti, obnovljena i preporođena.

- Ovog 20. septembra, pokazali smo, uzdignutih čela, da znamo šta branimo i da to imamo čime da branimo. Ovu smo poruku poslali na sve četiri strane sveta. Iako znamo da ima onih koji nas nikada, ni u kakvim okolnostima neće pravilno razumeti i gledati s dobrim namerama, poručili smo svima iznova - Srbin tuđe neće, a svoje ne da! - istakao je ministar odbrane.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je „da je bilo očiglednih i manje očiglednih sila usmerenih protiv naše sposobnosti i volje da branimo Srbiju“.

1/8 Vidi galeriju Gašić priredio svečanu večeru povodom vojne parade Foto: Ministarstvo odbrane

- Posle takozvanih „demokratskih promena“ početkom ovoga veka, u vladajućim krugovima preovladavalo je mišljenje da je vojska balast, tekovina prošlih epoha, nešto besmisleno i nepotrebno. Govorilo se da Srbija nema neprijatelje, da je budućnost u kolektivnoj bezbednosti i da, spram te činjenice, ne treba razvijati sve, nego samo neke odbrambene sposobnosti - i to naravno one koje neko drugi misli da treba da imamo. Ljudi koji su do juče rizikovali živote u odbrani zemlje, postali su prekobrojni i nepoželjni. Oni koji su u vojsci posle tih „reformi“ ostali, postali su pastorčad države - podsetio je ministar odbrane.

On je istakao da su voljom naroda, 2012. godine na čelo Srbije došle neke nove snage, ljudi sa svešću da se zemlja ne može razvijati i napredovati ako nije nezavisna, a da samostalna i suverena u odlučivanju o svojoj sudbini ne može biti ako nije slobodna i snažna.

- Aleksandar Vučić stupio je na dužnost ministra odbrane i zacrtao cilj kome smo svi jednako težili i doprinosili. Danas je ceo naš narod svedočio da smo od Vojske Srbije stvorili savremenu i moćnu oružanu silu, sposobnu da efikasno odbrani zemlju od agresora, ali pre svega, da svojom snagom odvrati svakoga ko bi silom da preti i ucenjuje srpski narod gde god on živeo. Taj epohalni napredak prikazan na današnjoj paradi ne bi bio moguć bez udruženih napora svih u sistemu odbrane - počev od vrhovnog komandanta do poslednjeg vojnika u stroju. Svako je morao da ponese sopstveni teret rada i odgovornosti, da bude dosledan i veran idealu slobode kao najveće i najsvetije vrednosti - rekao je ministar Gašić ističući da je sloga temelj svakog uspešnog poduhvata te da je u slavu našeg velikog praznika današnji događaj i nazvan ”Snaga jedinstva”.

Ministar odbrane naglasio je da su građani Beograda, Srbije, ali i Srbi iz Republike Srpske, Kosova i Metohije i rasejanja “jednodušno pozdravili vojsku kao svoju silu zaštitnicu i simbol nacionalnog okupljanja, a da je njihovo poverenje i poštovanje naša najveća uzdanica”.

Na kraju svog obraćanja ministar Gašić čestitao je svim učesnicima parade, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Svečana večera povodom uspešno realizovane vojne parade "Snaga jedinstva" Izvor: Ministarstvo Odbrane

- Čestitam vam na svemu što ste prikazali i zahvaljujem na ogromnom trudu uloženom tokom prethodnih nedelja i meseci. Danas je vaš lični doprinos postao deo živopisnog mozaika istorije naše države i vojske. Budite ponosni na to - istakao je ministar odbrane.

On je, ovom prilikom, uručio prigodne poklone povodom uspešno realizovane vojne parade „Snaga jedinstva“. Poklon namenjen predsedniku Republike Srbije i vrhovnom komandantu Vojske Srbije Aleksandru Vučiću, u njegovo ime primio je savetnik predsednika Republike Miloš Vučević. Ministar Gašić uručio je prigodan poklon komandantu vojne parade načelniku Generalštaba Vojske Srbije generalu Milanu Mojsiloviću, zameniku i pomoćnicima komandanta vojne parade te komandantima ešelona.

Prigodne poklone primili su i generalni sekretar Vlade Republike Srbije Petar Janjić, sekretar za poslove odbrane, vanredne situacije i koordinaciju Darko Glavaš i zaslužni pojedinci PU Beograd.

Večerašnji događaj uveličao je nastup Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane „Stanislav Binički“ i operski solisti Ljubica Vraneš i Dragoljub Bajić.