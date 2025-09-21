Manji broj vozila na frekventni putevima pošto je završena letnja turistička sezona ali se vozači pozivaju da paze zbog radova na putevima gde saobraćaj može biti preusmeren ili usporen uz naizmenično propuštanje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
AMSS: Manji broj vozila na putevima, kamioni na Batrovcima čekaju dva sata
Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju dva sata.
Kurir.rs/Beta
