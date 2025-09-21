Slušaj vest

Na današnji dan pre tačno 40 godina, 21. septembra 1985. godine, u srpskoj pravoslavnoj crkvi u Londonu venčali su se prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina. Kum na venčanju bio je grčki kralj Konstantin II, a stari svat prestolonaslednikov stric kraljević Tomislav.

- Svaka godišnjica je dobra prilika da se prisetimo dragih uspomena, svih trenutaka koje smo proveli zajedno, kada sećanja naviru poput reke. Danas, dok proslavljamo četrdeset godina braka, putovanja ljubavi koje je jedan od najvećih blagoslova naših života, srca su nam ispunjena zahvalnošću i toplinom za sve neprocenjive trenutke koje smo podelili - naveli su Karađorđevići u saopštenju:

- Od momenta kada smo započeli naš zajednički život, uvek smo se trudili da jedno drugom budemo oslonac i najjača podrška. Kroz životne radosti i izazove, uvek smo stajali jedno pored drugog, podržavali se verom, ljubavlju i poštovanjem. Zajedno smo izgradili život posvećen ne samo jedno drugom, nego i služenju našem narodu i našoj otadžbini.

Na ovu posebnu godišnjicu, naglasili su, da zahvaljuju Bogu na daru zajedništva, na sreći koju dele, na dragocenim zajedničkim godinama, i svemu što su zajedno izgradili.