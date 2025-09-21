Slušaj vest

Dr Veljko M. Mijušković sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu pohvalio je danas nove mere države u okviru novog zakona "Konačno svoji na svome" koji podrazumeva legalizaciju za 80 odsto objekata u Srbiji koja će iznositi 100 evra, a da će najskuplji biti stan na Terazijama od 200 kvadrata za 1.000 evra.

Dr Mijušković objašnjava da legalizacija povećava pravnu sigurnost i likvidnost tržišta jer omogućava da veliki broj objekata uđe u legalne tokove, da se lakše prodaju i koriste za kreditiranje.

Zašto je važna legalizacija objekata u Srbiji Foto: Thinkstock

- To stvara veće poverenje kupaca i banaka, što više utiče na stabilnost i blagi rast vrednosti nego na pad cena. Prvi efekti mogli bi se videti već u roku od nekoliko meseci kroz povećanu ponudu legalizovanih nekretnina i veći broj hipotekarnih kredita. Širi uticaj na cene i dinamiku tržišta realan je u periodu od šest meseci do dve godine, zavisno od potražnje i aktivnosti banaka - kaže za Kurir dr Mijušković i dodaje:

Dr Veljko Mijušković o novim merama države Foto: Privatna arhiva

- Legalizacija je važan i hrabar potez koji rešava višedecenijski problem i jača imovinska prava građana. To donosi sigurnost i otvara nove mogućnosti na tržištu.

Takođe, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će od 1. decembra penzije biti uvećane za 12,2 odsto, pa će prosečna biti uvećana na 485 evra.