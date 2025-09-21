U Sremskoj Mitrovici se obeležava Dan porodice: Mališani i njihovi roditelji danas će besplatno uživati u ovoj manifestaciji
Šestu godinu zaredom danas se u Sremskoj Mitrovici, u naselju Mala Bosna organizuje Dan porodice. U porti Hrama Svetih sirmijskih mučenika, organizatori su okupili mališane, roditelje, bake i deke, na druženje za celu porodicu.
Vitimir Vulin, organizator, rekao je nešto više za Kurir televiziju:
- Šesta godina po redu kako mi održavamo ovaj dan. Bogat program za decu, počevši od sposrtskog saveza grada, bioskop, animatori, bogat program, svašta imamo da vidimo u našem naselju danas - kaže Vulin.
On kaže da je cilj manifestacije zajedništvo, vraćanje porodice na mesto koje joj pripada:
- U današnje vreme je zapostavljena porodica koja treba da bude višeg statusa. Mislim da uspevamo da vratimo porodicu tamo gde joj je mesto, u zajednici, društvu, da se deca i roditelji druže, okupe se i slave život - kaže on.
Organizator je zadovoljan odzivom na ovu manifestaciju, pa kaže i da je grad dosta pomogao u organizaciji samog događaja:
- Kompletan sadržaj je besplatan za decu, od hrane, pića, bombona, kokica, tobogani, bioskop - kaže Vulin.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs