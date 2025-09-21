Slušaj vest

Šestu godinu zaredom danas se u Sremskoj Mitrovici, u naselju Mala Bosna organizuje Dan porodice. U porti Hrama Svetih sirmijskih mučenika, organizatori su okupili mališane, roditelje, bake i deke, na druženje za celu porodicu.

Vitimir Vulin, organizator, rekao je nešto više za Kurir televiziju:

U Sremskoj Mitrovici šestu godinu zaredom održan Dan porodice Izvor: Kurir televizija

- Šesta godina po redu kako mi održavamo ovaj dan. Bogat program za decu, počevši od sposrtskog saveza grada, bioskop, animatori, bogat program, svašta imamo da vidimo u našem naselju danas - kaže Vulin.

On kaže da je cilj manifestacije zajedništvo, vraćanje porodice na mesto koje joj pripada:

- U današnje vreme je zapostavljena porodica koja treba da bude višeg statusa. Mislim da uspevamo da vratimo porodicu tamo gde joj je mesto, u zajednici, društvu, da se deca i roditelji druže, okupe se i slave život - kaže on.

Organizator je zadovoljan odzivom na ovu manifestaciju, pa kaže i da je grad dosta pomogao u organizaciji samog događaja:

- Kompletan sadržaj je besplatan za decu, od hrane, pića, bombona, kokica, tobogani, bioskop - kaže Vulin.

Kurir.rs

