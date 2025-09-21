Slušaj vest

Da li je majčinstvo blagoslov koji ne zavisi od godina u kojima žena rodi dete? Ko je na dobitku, a ko na gubitku, mama koja sa 18 tek izlazi iz klupe i ulazi u "svet pelena", ili mama koja sa 40 ulazi u porodilište već umorna od života, ali željna roditeljstva?

Da li su "kasne" mame sebične, a "rane" neodgovorne?

Irina Vojvodić Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Aleksandar Milošević, urolog, Ivana Aćimović, student medicine, influenser i mlada majka, Irina Vojvodić, popadija i majka 11 dece, kao i ginekolog Vanja Milošević.

Vojvodić: Dete je uvek blagoslov

Vojvodić potpada pod obe grupe majki sa obzirom da je prvo dete rodila sa 25, a najmlađe sa 44 godina:

- Fizički postoji razlika kada je organizam mlađi i oporavak brži i lakši, kasnije jeste malo teže ali je uvek bila samo velika radost - kaže Vojvodić.

Vojvodić kaže da je individualno kako će se mlada ili starija majka privići na svoju novu ulogu, pa kaže da je dete u bilo kom životnom dobu veliki blagoslov.

Aleksandar Milošević Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Milošević: Najbolje je zatrudneti između 20. i 30. godine

Milošević kaže da su životne okolnosti i novac počeli da umanjuju dejstvo nagona da se produži vrsta:

- Preživlajvamo pogrešno, tehnološkim boljitkom. Sve manje se taj nagon pojavljuje. Majke ne osećaju svoje dane ovulacije, kada mogu da zatrudne, kao što druge životinje osećaju - kaže on.

Milošević dodaje da su ljudi ranije imali dosta dece iako nisu imali bolje uslove nego sada, pa kaže i da je najbolje, iz medicinskih razloga, da žena zatrudni između 20. i 30. godine života.

Vanja Milošević Foto: Kurir Televizija

Vanja Milošević: Nikada nisam upoznao nekoga kose pokajao jer je rodio

Milošević kaže da je često pitanje kada su najbolje godine za žene, ali on uvek govori da je najbolje vreme kada žena misli da to treba da se desi.

- Naše bake su počele da rađaju sa 14 ii 15 godina. Kada bi to sada govorili, mnoge organizacije bi zabranile da pričamo o tome. Uprkos svemu, Ivana je odlučila i imala grabrosti da rodi to dete. Pri kraju je fakutleta, ništa nije izgubila. To je največi odgovor svima, a posebno mladim damamama koje misle da će ih trudnoća odvojiti od ostalih stvari u životu - kaže Milošević.

On kaže da za 33 godine iskustva nije upoznao nikoga ko se pokajao jer je rodio, ali je upoznao dosta žena koje su se pokajale što nisu postale majke.

Ivana Aćimović Foto: Kurir Televizija

Aćimović: Rađanje ne znači kraj studiranja, ne morate ničega da se odreknete

Aćimović kaže da ne smatra da je kao mlada majka žrtvovala svoju mladost, pa je navela:

- Ja studiram medicinu, završavam 4. godinu studija, a ćerkicu sam rodila na trećoj godini. To sve zavisi od toga šta je za nekoga dobitak a šta gubitak. Mislim da sa dobrom organizacijom sve može, a to delim i na svojim društvenim mrežama - kaže Aćimović.

Ona dodaje da se nekada pogrešno protumači njena poruka kao da savetuje deovjkama da što ranije rađaju, ali kaže da to nije slučaj, već je savet da to rade onda kada su spremne.

- Rađanje ne znači kraj studiranja, ne morate ničega da se odreknete - kaže Aćimović.

