Bogorodica je rođena u Nazaretu, od ostarelih i pravednih roditelja Joakima i Ane.

Po ocu, bila je od carskog roda Davidovog, po majci od roda prvosvešteničkog.

Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božjem. Upravo je Bog i odredio Mariju da bude majka Isusa Hrista, i zato se slavi kao Presveta Bogorodica.

Doživeće najveće radosti i najveće boli, sve dok i sama, posle isteka zemaljskih dana, nije otišla u večnu svetlost i slavu.

Da li se posti na Mala Gospojinu

Ona je i danas zastupnica ljudi pred Tvorcem, kojoj se upućuju najtoplije molitve.

Običaji i verovanja

Pred njenim čudotvornim ikonama dešavaju se isceljenja, a ljudi u nevolji dobijaju pomoć.

Jesenje svadbe u Srbiji, od davnina, počinjale su od Male Gospojine.

Zemljoradnicima je današnji praznik označavao početak jesenjeg oranja i setvu ozimih useva. Priređivane su i razne stočarske svečanosti.

Veruje se da bilje ubrano između Velike i Male Gospojine ima posebna lekovita svojstva, kao i da jaja iz toga perioda mogu celu godinu da ostanu sveža pa se zato ostavljaju za nasad, a pilići izleženi u ove dane biće dobre nosilje.

Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu.

Ovaj dan dobar je za svadbe i veridbe. U mnogim naseljima održavaju se sabori, zavetine, preslave, molitve i litije.

Kada je o prazniku vedro, veruje se da će nam se sunce smešiti i tokom jeseni, ali i zime.