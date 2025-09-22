Slušaj vest

U Srbiji se naročito mlade osobe na društvenim mrežama hvale kako imaju novog "čudotvornog" psihoterapeuta koji je tu za njih 24 sata, sedam dana u nedelji i navodno im rešava psihičke probleme i dileme, i to besplatno!

Ovaj trend koji uzima maha samo na prvi pogled zvuči kao idealno rešenje, upozoravaju psiholozi, ali u stvari može biti veoma opasan za mentalno i psihičko zdravlje jer široko rasprostranjena veštačka inteligencija i AI alati nikako ne mogu zameniti pravog, licenciranog terapeuta.

Psiholog Nađa Tulić potvrđuje za Kurir da se susrela s takvim primerima i u praksi.

Psiholog Nađa Tulić o opasnostima veštačke inteligencije Foto: Kurir Televizija

- Sve više ljudi s kojima radim svedoče tome kako im Čet GPT bude "podrška" i "prva pomoć" u nekim kriznim situacijama, ili između sesija kada imaju neke negativne misli. Dobra strana ovakve upotrebe veštačke inteligencije jeste što ljudi mogu zaista dobiti određene tehnike samopomoći, kao i alatke koje im mogu u trenutku olakšati negativna osećanja. Međutim, važno je naglasiti da Čet GPT nikada ne može pružiti neku drugačiju perspektivu od one kojom ga vi pothranjujete i upravo zato, na duže staze, on nikako ne može zameniti rad s psihoterapeutom - naglašava Tulićeva:

Stvaranje lažne bliskosti izaziva veću izolaciju

- S obzirom na to da je u terapiji zapravo jedan od najvažnijih ciljeva upravo promena naše perspektive, Čet GPT tu promenu svojim sugestijama često ume da sabotira. Takođe, stvaranje lažne bliskosti s veštačkom inteligencijom može za posledicu imati još veću izolaciju od ljudi i društvenih kontakata.

I psiholog Dragica Mihajlović upozorava da je strašno bilo šta za zdravlje pitati Čet GPT i da to može imati fatalne posledice.

Dragica Mihajlović o lečenju psihičkih poremećanja korišćenjem AI alata Foto: Kurir TV

- Psihologija poznaje ozbiljna stanja koja zahtevaju stručnu pomoć i razgovor sa stručnjacima i kada čujete ili vidite ovako nešto, ostajete bez teksta. Strašno je što se tako ozbiljne stvari banalizuju. Drugo je kad imate neki trenutni mali problem, nedoumicu kada treba nešto da pročitate, napišete, ali psihološke poremećaje i duboka stanja depresije, anksioznosti i misli lečiti na ovaj način je strašno.