Srećnu dobitnicu trosobnog stana juče nismo mogli da dobijemo na broj telefona poznat redakciji, ali je nakon izvlačenja rekla za RTS da joj se utisci nisu slegli i da je srećnu vest prvo javila majci, koja je zaplakala od radosti.

- Za vreme izvlačenja, dremala sam posle posla. Nisam ni znala da je danas prvo izvlačenje prvog kruga. Prvo sam pozvala mamu, znala sam da će se ona najviše obradovati jer je zajedno sa mnom skupljala račune, odnosno svaka je imala svoj nalog. Eto je plače i dalje kod kuće od radosti. Svi smo srećni, presrećni... Za nagradu je zaslužna kupovina u maloj prodavnici u Ulici Filipa Višnjića - kazala je srećna dobitnica i dodala da je dobitni račun bio jedan od 1.600, koliko je unela u aplikaciju:

Sanja Vujić dobila dupleks za 400 dinara Foto: Printscreen

- I posle ovog dobitka nastavljam da igram sve nagradne igre, a najviše ovu.

Prvi dobitnik električnog automobila "fijat grande panda" je Slobodan Đorđević (66) poreklom iz Kumanova, koji živi u Banovcima.

Veliko slavlje kad stigne auto

- Dobio sam automobil za 1.130 dinara. Nisam gledao izvlačenje u subotu, rodbina mi je javila. Bio sam srećan, ali iskreno da vam kažem, i očekivao sam, bio sam siguran da ću dobiti stan ili automobil. Ko igra i veruje, taj i dobija, a ja sam redovno slao i skenirao račune - kaže Đorđević, koji očekuje uskoro i penziju:

- Kad uzmem ključ i dovezem auto, praviću i veliko slavlje. Sledeće nedelje koljem prase i zovem svu rodbinu, prijatelje i neprijatelje. Imam jedan auto koji je star skoro kao i ja, bilo je pravo vreme za novi. Nastavljam da igram, pa možda dobijem i stan. Neki kažu prevara, a ja sam od početka verovao i, evo, dobio.

Slobodan Đorđević dobio automobil Foto: Printscreen

Druga dobitnica auta, hibrida "fijat grande panda", Milijana Kondić kaže za Kurir da je lepe vesti čula na odmoru u Vrnjačkoj Banji.

Skenirala 420 računa

- Pobegla sam od buke i telefona, a on ne prestaje da zvoni. Svi zovu da čestitaju, a ja izvlačenje nisam ni gledala. Kad su me pozvali da me obaveste, bila sam šokirana, kako ja da dobijem kad nikada ništa nisam dobila. Imala sam prekid filma u glavi, a onda kad sam došla sebi, proslavili smo kako dolikuje. Još uvek nisam sigurna da je to istina, uveriću se tek kad dobijem ključeve - priča Kondićeva kroz osmeh.

Inače, ističe i da je od samog početka učestvovala u nagradnoj igri i da je sada skenirala 420 računa, a da ih je ranije bilo i preko hiljadu.

Milijana Kondić dobila drugi automobil u ovom izvlačenju Foto: Printscreen

- Imam dosta slobodnog vremena i zato učestvujem i nastaviću, pa možda dobijem i stan. Za ove male pare je verovatno suprug kupio hleb ili nešto sitno u prodavnici, svakako, automobil nam je potreban, jer sam prodala jedan i dugo nisam vozila.