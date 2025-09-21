Slušaj vest

Podele na muške i ženske poslove danas skoro i da ne postoje. Još jedan primer je Danica Šumarac iz Raške koja se molerisanjem i krečenjem bavi već 11 godina.

Za kratko vreme je postala uspešna i prepoznatljiva, a o svom izabranom pozivu govorila je za Kurir televiziju:

Danica iz Raške već 11 godina ruši predrasude: Molerisanje je njen posao i strast

- Još pre 11 godina sam ostala bez posla. Pošto se moj muž ovim već bavi, počela sam da idem sa njim i da mu pomažem u nekim sitnijim stvarima. Tokom vremena sam postala majstor za krečenje i dekorativne tehnike. Na tržištu se neprestano pojavljuju nove ideje, mi majstori to moramo da pratimo i učimo - kaže ona.

Danica kaže da je ljudi sada prepoznaju i njen posoa im nije neobičan, ali je situacija pre 11 godina bila drugačija:

- Kada sma počela ovaj posao ljudima u Raški je bilo neobično, nisu mislili da žene mogu da budu moleri. Ljudi su dolazili, stajali pored mene i gledali kako radim. Zaključili su da radim bolje nego neki muškarci - kaže Danica.

Ona je reporteru Kurir televizije Emiru Ličini objasnila i osnovne tehnike ovog zanata.

