Slušaj vest

Naime, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jutro će biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, s najnižom temperaturom od osam do 20 stepeni Celzijusa.

Veoma toplo za ovo doba godine

U toku dana sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, s vetrom slabim i umerenim, u košavskom području povremeno jakim, južnim i jugoistočnim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, dok će najniža temperatura biti od 14 do 20, a najviša oko 32 stepena.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana (do ponedeljka, 29. septembra), u utorak (23. septembra) biće pretežno sunčano, jutro van košavskog područja prohladno, a tokom dana veoma toplo za poslednju dekadu septembra sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Od srede do kraja sedmice (28.septembra.) temperatura će biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima zemlje.

Košava će ponovo duvati u periodu od četvrtka (25.09.) do subote (27.09.).

Naime, košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće u periodu od četvrtka do subote, dok će u nedelju (28. septembra) vetar biti u slabljenju

Foto: RHMZ Printscreen

Biometeorološka prognoza

Očekuju se povolјne biometeorološke prilike koje će pogodovati hroničnim bolesnicima i osetlјivim osobama. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolјe, nervoze i nesanice. Preporučuje se slojevito odevanje, kao i umerena fizička aktivnost u najtoplijem delu dana.