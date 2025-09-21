Slušaj vest

- Do srede će ka nama u sklopu sekundarnog ciklona koji će se vrlo sporo iz centralne Evrope premeštati ka Alpima priticati subtropska vazdušna masa te će uz pretežno sunčano vreme i sveže noći dnevni maksimumi biti znatno iznad proseka i trebali bi se kretati od 25 do 31, ponegde i do 33 stepena Celzijusa. Duvao bi vetar južnog smera, na istoku i severu Srbije topla košava, a duž Jadrana anticiklonski jugo - napisao je Čubrilo i dodao:

Poslednji dani leta Foto: Kurir/D. Č.

Promena vremena

- U sredu bi se centar sekundarmog ciklona postavio nad Đenevski zaliv i time bi počela promena vremena. Tog dana sledi naoblačenje koje će zapadu i jugozapadu regiona usloviti pojavu kiše i lokalnih pljuskova, dok će se istočnije naoblačiti, ali bi se uglavnom zadržalo suvo vreme. Tokom dana južni vetar u okretanju na istočni i severoistočni.

Prema njegovim rečima tokom noći ka četvrtku povremene kiše i pljuskova bi bilo i nad ostalim delom regiona, a u četvrtak pretežno oblačno i uglavnom suvo, ali svežije uz maksimume od 17 do 26 stepeni Celzijusa.

Marko Čubrilo najavljuje dolazak hladnog jesenjeg vremena Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Hladno za vikend

- Vetar u okretanju na istočni smer. U petak i za vikend pretežno oblačno uz dalje zahlađenje. Povremeno će biti kiše ili lokalih pljuskova, najviše u subotu. Vetar istočni i severoistočni u pojačanju (hladan tip košave i bura duž Jadrana), dok bi se maksimumi kretali od 13 do 19 stepeni Celuzijusa što je malo ispod proseka. Dalji razvoj sinoptike za sada upućije da bi prvi dani oktobra doneli suvo i malo toplije vremeuz sveže noći do bi oko 4. oktorba usledilo novo zahlađenje uz kišu.

Leto ostaje sa nama još nekoliko dana, a od sredine nedelje stižu jesenji dani - naglasio je Čubrilo: