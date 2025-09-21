Slušaj vest

Srbiju je potresla vest o tragičnoj smrti Gorana Trajkovića iz Vranja, koji je preminuo u Solunu nakon što je doživeo težak moždani udar tokom letovanja u Grčkoj. Goran je u popularnom letovalištu Olimpijada boravio sa suprugom i troje dece, a porodični odmor iz snova pretvorio se u najgoru noćnu moru.

Nakon što mu je pozlilo, hitno je prebačen u bolnicu u Solun. Uprkos svim naporima lekara, koji su pokušali da ga spasu, Goran je, nažalost, izgubio bitku. Doživeo je izliv krvi na mozak i, uprkos operaciji i lečenju, nije uspeo da preživi.

Ova vest je izazvala veliku tugu i saučešće širom Srbije, a porodica Trajković je ostala u šoku. Nisu slutili da će im se odmor, na koji su otišli da se provedu i odmore, završiti ovakvom tragedijom.

Porodica se sada suočava sa tugom i bolom, a javnost saoseća sa njihovom teškom situacijom.