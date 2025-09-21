"Srećni smo što radost možemo da delimo sa svima kojima lepa reč nešto znači" Udruženja lekara pisaca "Vidar" promoviše 7. zbornik
Udruženje lekara pisaca "Vidar" u utorak 23. septembra u kući kralja Petra I u Beogradu svečano proslavlja 12 godina postojanja i ujedno promoviše 7. zbornik "Vidarevi blagodari".
U predviđenom programu su zastupljeni pisci i lekari čiji su radovi našli mesto u zborniku.
Kao počasni gosti, promociji će prisustvovati Udruženje paraplegičara iz Smedereva i predstavnici Zanatske škole za decu sa posebnim potrebama, koje je "Vidar" posećivao tokom svojih aktivnosti.
Na čelo pomenutog udruženja je stao prof. dr Dragan Pavlović, posle punog, četvorogodišnjeg mandata dr Danijele Jevtić.
Posebnu zahvalnicu za doprinos razvoju udruženja dobija dr Vesna Sekulić.
"Vidar" je primio i nekoliko novih članova, ozbiljnih pisaca sa bogatim literarnim opusom. Tu su doktori iz Trebinja, iz Banja Luke...
- Srećni smo što radost možemo da delimo sa svima kojima lepa reč nešto znači - poručuje za Kurir dr Radmila Šehić.