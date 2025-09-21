Slušaj vest

Svi ljubitelji astronomije, ali i oni koji uživaju u posmatranju noćnog neba, večeras će imati jedinstvenu priliku da vide Saturn u njegovom najboljem izdanju. Planeta s prepoznatljivim prstenovima dostiže opoziciju, što znači da će se Zemlja naći direktno između Saturna i Sunca, formirajući savršenu pravu liniju.

Tokom opozicije, Saturn će biti najbliži Zemlji, pa će delovati najveće i najsjajnije na noćnom nebu. Baš kao pun Mesec, biće potpuno osvetljen sunčevim zracima, što ga čini izuzetno vidljivim. Ovaj događaj se dešava jednom u 378 dana i stoga predstavlja retku priliku.

Večeras su uslovi za posmatranje idealni, jer je Mesec u fazi mladine, pa njegova svetlost neće ometati pogled na Saturn i druge nebeske objekte. Pošto će biti na suprotnoj strani neba u odnosu na Sunce, Saturn će biti vidljiv cele noći – pojaviće se na istoku oko zalaska Sunca i nestati na zapadu pred zoru.

Saturn Foto: Marie Sprunger / Panthermedia / Profimedia

Saturn se nalazi pri dnu sazvežđa Riba, a zahvaljujući svom sjaju, lako je uočljiv. Ako ipak niste sigurni gde da gledate, možete koristiti neku od popularnih aplikacija za posmatranje neba, poput "Stellariuma".

Najbolji doživljaj posmatranja pružiće vam dvogled za posmatranje neba ili amaterski teleskop. Uz pomoć njih, ne samo da ćete videti planetu, već i njen veličanstveni sistem prstenova, koji će izgledati mnogo svetlije nego obično zbog fenomena poznatog kao Siligerov efekat.

Iako je opozicija tačno 21. septembra, Saturn će biti u izuzetno povoljnom položaju za posmatranje nekoliko dana pre i posle tog datuma, tako da imate dovoljno vremena da uživate u ovom spektaklu.