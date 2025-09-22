Slušaj vest

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović sastao se danas sa zamenikom načelnika Uprave za razvoj naoružanja Centralne vojne komisije Narodne Republike Kine general-majorom Džanom Šiksijanom, koji boravi u našoj zemlji radi prisustva vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ i međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme „Partner 2025“.

General Mojsilović je gostima iz Kine poželeo dobrodošlicu i ugodan boravak u Republici Srbiji, izražavajući zadovoljstvo prisustvom visoke kineske delegacije na vojnoj paradi i ukupnim odnosima naših zemalja, koji su zasnovani na uzajamnom poštovanju, razumevanju i tradicionalnom prijateljstvu.

mls_8367_1758464732.jpg
Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Sagovornici su se saglasili da je saradnja u oblasti odbrane važan deo ukupnih bilateralnih odnosa Srbije i Kine i da postoji interes obeju strana za nastavak kako vojno-vojne, tako i vojno-ekonomske saradnje, sa težištem na aktivnostima koje su direktno u funkciji jačanja sposobnosti oružanih snaga za suočavanje sa aktuelnim izazovima, rizicima i pretnjama.

Na sastanku je bilo reči i o juče održanoj paradi „Snaga jedinstva“, koju je general Šiksijan ocenio kao veoma uspešnu, izražavajući zadovoljstvo što je bio u prilici da se lično uveri u snagu i savremenu opremljenost Vojske Srbije.

Načelnik Generalštaba je na kraju izrazio uverenje da će gosti iz Kine na predstojećem sajmu naoružanja i vojne opreme biti u prilici da se bliže upoznaju sa proizvodnim programom, kapacitetima i potencijalom srpske odbrambene industrije, koja je bila važan oslonac u transformaciji Vojske Srbije u savremenu oružanu silu, što se moglo videti i na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“.

