Po završetku detaljne obuke o bezbednosti i nakon preuzimanja zaštitne opreme, novinarima je priređen površinski obilazak pogona u rudniku Čukaru Peki, ali i prikazivanje niskopa.

Foto: Petar Aleksić

"Imamo odlična iskustva sa kolegama iz Kine"

Marko Petrović, rudarski inženjer u Čukaru Pekiju, upoznao je prisutne ekipe sa posebnostima ovog rudnika.

"Ovde se primenjuju najsavremenija tehnologija i mehanizacija, novim tehnologijama se otkopava ruda a za ovaj rudnik se kaže da je prvi zeleni rudnik u Srbiji- širenje mineralne prašine svedeno je na minimum. Sva voda koja ostane se tretira i onda se kao čista, tehnička voda vraća nazad u postrojenje. Naš kolektiv je veoma mlad i tu rade jako stručni ljudi, a saradnja sa kolegama iz Kine je vrlo dobra i imamo odlična iskustva sa njima", naveo je Petrović.

Foto: Petar Aleksić

Bogat biodiverzitet

Lidija Mihajlović, inženjer rudarstva, zamenik supervizora zelene radionice, predstavila je bogat biodiverzitet koji se nalazi na području rudnika.

Foto: Petar Aleksić

"Sektor ekologije i zašitite životne sredine čini sve da ovaj prostor izgleda zeleno, kao što vidite. Ugrađeni su savremeni sistemi za navodnjavanje, a posađeno je oko 300.000 stabala i druge vegetacije, kao što su ruže, polja lavande i uljane repice, zbog čega okolina rudnika izgleda ovako divno. Do sada je pošumljeno oko 17 hektara površina koje se nalaze u vlasništvu rudnika. Na području rudnika postoje i brojne životinjske vrste, od brojnih ptica, poput sove, do krupnih životinja, divljači, šakala, ali i vukova", rekla je Mihajlović.

Foto: Petar Aleksić

Savremeni koordinacioni centar

U savremenom koordinacionom centru, inženjer geologije Bojan Novaković, supervizor sekcije za rudničku geologiju, govorio je o značajnom procesu istraživanja pre nego što dođe do pokretanja procesa iskopavanja rude.

"Ovo je ležište svetskih razmera, a mi smo i dalje u početnoj fazi i istaživanja još traju. Ležište se sastoji od dva rudna tela u godnjoj zoni i znatno većeg ležišta u donjoj zoni, gde je procenat rude niži, ali je samo ležište neuporedivo veće. Imamo overene rezerve od 43 miliona što se tiče rudnog tela 1, sa prosečnim sadržajem od oko 2,9 procenata bakra i oko 1,8 grama po toni zlata. U donjoj zoni trenutno imamo overene rezerve od 203 miliona, ali samo do kote -1150, sa prosečnim sadržajem bakra oko 1 procenat i oko 0,6 grama po toni zlata. U procesu smo istraživanja i imamo Procenjene geološke rezerve na oko dve milijarde" rekao je Novaković novinarima.

Novinari su imali priliku da obiđu i trening centar kompanije Ziđin, gde se konstantno organizuju brojne obuke za zaposlene, i buduće stručnjake koji u ovom centru obavljaju praksu, ali i da se upoznaju sa vrednim rudarima, koji su toplo dočekani po povratku sa napornog posla!

Foto: Petar Aleksić

Pasta zasip

Nebojša Buđelan, inženjer u postojenju za pasta zasip, upoznao je javnost sa procesima koji se obavljaju u ovom departmanu.

Foto: Petar Aleksić

"Ovo postrojenje je jedinstveno u Srbiji. Ovde mešamo jalovinu sa cementom i vodom, tako prikupljenu smesu šaljemo na proveru čvrstoće, a zatim i kolegama kako bi mogli da zapune otkopane rudarske komore u rudniku, kako ne bi došlo do urušavanja terena", objasnio je Buđelan novinarima.

Novinari su tokom dva dana boravka u Boru, u kompanijama Srbija Ziđin Koper i Srbija Ziđin Majning, imali priliku da se uvere u moć ove dve kompanije, i u njihov doprinos Srbiji i srpskoj ekonomiji, a utisak je da, dok god je Ziđin prisutan u Boru - za ovo mesto, ali i za rudarstvo u Srbiji - nema zime!