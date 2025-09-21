Slušaj vest

Kamioni na Batrovcima, graničnom prelazu sa Hrvatskom, čekaju dva sata, dok na prelazu kod Šida sa istom državom čekaju 90 minuta, ukazuju informacije Uprave granične policije u 17.15 časova. JP "Putevi Srbije" u saopštenju dodaje i da na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom putnička vozila na ulazu čekaju 50 minuta, a na izlazu oko 30 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila Na deonici od Mijoske do državne granice sa Crnom Gorom Gostun do 1. novembra vozila će se naizmenično propuštati zbog sanacije nestabilne kamene kosine.

Zbog sanacije saobraćajne signalizacije sutra će, od 11 do 17 časova, na petlji Pojate (u smeru od Niša ka Beogradu) naizmenično zatvarati voznu ili preticajnu saobraćajnu traku, a u periodu od 13 do 14 sati doći će do petnaestominutne obustave saobraćaja.

Na petlji Aerodrom sutra će takođe tokom većeg dela dana biti izvođeni radovi na redovnom održavanju, zbog čega će vozačima u blizini aerodroma "Nikola Tesla" na raspolaganju biti jedna traka manje u periodu od 7 do 16 časova.