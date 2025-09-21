Slušaj vest

U ponedeljak van košavskog područja jutro prohladno, a tokom dana u svim krajevima sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 °S.

OD SREDINE SEDMICE POSTEPENA PROMENA VREMENA 

Košava će u utorak (23.09.) oslabiti uz zadržavanje pretežno sunčanog i toplog vremena.

Od srede (24.09.) temperatura u svakodnevnom i postepenom padu za 3 - 4 °S, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, najpre u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a potom i u ostalim krajevima.

Košava će ponovo duvati u periodu od četvrtka (25.09.) do kraja sedmice (28.09.).

U celoj zemlji na snazi meteo alarm

Vreme može biti opasno (potencijalno).

Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku.

Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima.

Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

