Proslava
VERA NAS OKUPLJA I SNAŽI: Ministarka Stamenkovski obeležila praznik Malu Gospojinu u manastiru Tumane (FOTO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, obeležila je praznik Malu Gospojinu u manastiru Tumane.
- Sa hiljadama vernika iz svih krajeva Srbije i rasejanja, obeležili smo Malu Gospojinu u manastiru Tumane. Blagoslov igumana Dimitrija i praznična liturgija podsećaju nas da je vera ono što nas okuplja i snaži. Priložili smo molitvu Svetom Zosimu i Svetom Jakovu Tumanskom da nas sačuvaju i obodre - istakla je ministarka.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši