Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, obeležila je praznik Malu Gospojinu u manastiru Tumane.

- Sa hiljadama vernika iz svih krajeva Srbije i rasejanja, obeležili smo Malu Gospojinu u manastiru Tumane. Blagoslov igumana Dimitrija i praznična liturgija podsećaju nas da je vera ono što nas okuplja i snaži. Priložili smo molitvu Svetom Zosimu i Svetom Jakovu Tumanskom da nas sačuvaju i obodre - istakla je ministarka.

Kurir.rs

