Danas u 20 časova i 19 minuta na severnoj hemisferi počinje jesen, a u isto vreme na južnoj Zemljinoj polulopti počinje proleće, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Prvog dana jeseni sunce u Beogradu izlazi 6 časova 25 minuta, a zalazi u 18 časova 35 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 časova i 10 minuta, a noć 11 časova i 50 minuta .

Na dan jesenje ravnodnevice obdanica i noć nisu iste dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže sunce iznad horizonta, navodi se.

Kurir.rs/FoNet

