Nakon više od trideset godina predanog služenja u Sjedinjenim Američkim Državama, protojerej-stavrofor Miloš Vesin ostavio je dubok i trajan utisak na srpsku zajednicu u Čikagu.

Iako je sada u penziji i više ne obavlja svešteničku dužnost, njegova ličnost i dalje izaziva pažnju javnosti i budi simpatije. Jedan snimak iz emisije "Dok anđeli spavaju" iz 2021. godine ponovo je postao popularan na društvenim mrežama, zahvaljujući nesvakidašnjoj priči koju je otac Vesin tada podelio – tokom decenija u Americi, zaustavila ga je policija čak 147 puta, ali nikada nije morao da plati kaznu.

- Vozio sam kroz zonu gde je ograničenje 35 milja (50 km na sat), a ja vozio 70 (110 km na sat). Zaustavi me policajac i pita: ‘Oče, kuda žurite?’ Kažem da idem u bolnicu ‘Rush St. Luke’, jer je čovek na samrti. Policajac mi kaže: ‘Idite za mnom’. Uključi rotaciju, vozi ispred mene do same bolnice. Kad smo stigli, porodica mi prilazi i zahvaljuje što sam stigao na vreme. Policajac samo kaže: "Znao sam da ne lažete“ - ispričao je otac Miloš.

Dodirnut onim što je doživeo tog dana u bolnici, policajac mu je pri odlasku predao svoju vizit-kartu uz sledeće reči:

- Evo vam moja kartica. Kad god vam treba policijska pratnja – zovite. Ako nisam ja, neko od kolega će vas ispratiti - prisetio se dalje sveštenik Miloš.

Otac Vesin planira da svoje uspomene i doživljaje pretoči u knjigu koju će napisati tokom penzionerskih dana, a koja će nositi simboličan naslov – "Čikaška policija i ja“.

- Sve ono što mi se događalo na putu za ovih 30 i više godina. Zaustavljen 147 puta, a razlog – uvek ista stvar – suviše brza vožnja. Ali uvek sam imao razlog, ne izgovor - rekao je uz osmeh otac Miloš.