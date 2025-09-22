Slušaj vest

U selu Maskova na planini Kušići kod Ivanjice zavladao je strah nakon što su meštani u više navrata videli čak četiri medveda i jednu mečku sa četiri mečića kako se kreću kroz šumu i penju uz stabla u blizini kuća.

Kako pričaju stanovnici, ovakvi prizori su sve češći i svako kretanje u šumi za meštane se pretvara u rizik.

- Svakog dana živimo u strahu, pogotovo sada kada traje sezona pripreme ogreva i mnogo ljudi je u šumi zbog seče drva. Najviše se plašimo mečke sa mladuncima jer znamo da tada postaje agresivna i može da nas napadne - kažu za RINU meštani.

Stanovnici sela ističu da je situacija sve alarmantnija i da nikad nisu bili više uplašeni. Ono što im dodatno uliva strah jeste činjenica da medvedi sad sve ređe padaju u potpuni zimski san.

- Sve više vidimo njihovih brloga, a pored toga penju se po stablima i stalno nailazimo na tragove. To nas dodatno plaši jer znači da su se naselili i da ih ima sve više - dodaju meštani.

Meštani u strahu Foto: RINA

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da se životinje pojavljuju u čoporima, što povećava opasnost za ljude.

Strah je još veći jer zakon strogo zabranjuje bilo kakvu reakciju prema medvedima.

Mrki medved je zaštićena vrsta u Srbiji, a kazne za njegovo povređivanje ili ubijanje kreću se i do milion dinara. Prema Krivičnom zakoniku, za ovakvo delo zaprećena je i zatvorska kazna do tri godine.

- Mi ne znamo kako da se branimo, jer je medved zaštićeniji očigledno nego mi meštani koji smo ostali ovde da živimo. Da ga kojim slučajno odstrelimo, završili bi zatvor. Ne smemo mu ništa - dodaju uplašeni stanovnici planiniskih sela.

Meštani apeluju na nadležne da reaguju što pre, jer, kako kažu, „nije pitanje da li će, već kada će doći do tragedije“.