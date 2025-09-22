Slušaj vest

Agile Serbia i ove godine okuplja stručnjake iz sveta agilnog managementa, product i project managementa, AI u poslovanju, kao i sve one koji unapređuju timove i organizacije. Regional Scrum Gathering Belgrade 2025 biće održan 7. novembra u Beogradu i što ga čini posebno važnim, ove godine biće jedini događaj ovog tipa u Evropi.

Novi koncept i program

Na osnovu povratnih informacija sa prethodnih događaja, kreirali smo potpuno novi format. Umesto klasičnih predavanja, više od 90% programa čine radionice, diskusije i interaktivne sesije. Sve je usmereno na praktičnu primenu: učesnici zajedno sa predavačima rade na realnim izazovima, razmenjuju iskustva i isprobavaju konkretne alate i tehnike. Rezultat? Znanja i veštine koje mogu da iskoriste već sledećeg dana u svom poslu i timovima.

Temesu šire nego ikada ranije, ne radi se samo o Agile-u, već i o tome kako gradimo kulturu, komuniciramo i koristimo nove tehnologije. Govorićemo o tome kako poboljšati saradnju i uskladiti ciljeve, kako veštačka inteligencija menja način rada i donošenja odluka, ali i kako se grade timovi otporni na promene. Svaka sesija je osmišljena tako da učesnici odlaze sa praktičnim uvidima i alatima koje mogu odmah primeniti u svom poslu.

Istaknuti govornici

Među predavačima izdvajaju se svetski i regionalni eksperti poznati po praktičnom pristupu i interaktivnim radionicama:

• Niels Pfläging, menadžment stručnjak i autor koji pomera granice liderstva i inovacija.

• James Coplien, pionir u oblasti softverskog dizajna i jedan od osnivača pattern discipline, čiji rad je postavio temelje Scruma i Extreme Programming-a.

• Aaron i Ben Kopel, agilni treneri iz Project Brilliant-a, koji inspirišu lidere i timove da usvoje Business Agility kroz praksu.

• Jonathan Frankenberger i Jutta Bechtloff, konsultanti sa bogatim iskustvom u vođenju timova i implementaciji kompleksnih rešenja.

• Predrag Rajković, Agile Coach iz Agile Serbia i domaćin RSG Belgrade 2025, poznat po tome što složene koncepte prevodi u praktična i odmah primenljiva rešenja.

Zašto učestvovati?

Regional Scrum Gathering Belgrade 2025 nije obična konferencija. Ovo je događaj gde učesnici postaju aktivni deo programa – niste samo publika, već deo zajednice koja uči i deli iskustva.

Evo šta vas čeka:

• Jedinstven format i praktično znanje: radionice, interaktivne sesije i konkretni alati koje možete odmah primeniti u svom poslu.

• Fenomenalni treneri iz Evrope i regiona: predavači sa iskustvom u realnim projektima, koji inspirišu i pokazuju kako se Agile, liderstvo i inovacije primenjuju u praksi.

• Networking i razmena iskustava: upoznajte kolege iz različitih industrija, delite izazove i rešenja, i gradite profesionalne kontakte koji traju.

• Zajednica koja oblikuje budućnost rada: budete deo globalnog pokreta koji menja način rada timova i organizacija.

Budući da je Beograd domaćin jedinog događaja ovog tipa u Evropi ove godine, ovo je prilika koju ne želite da propustite.