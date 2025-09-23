Slušaj vest

Milica je iznela šokantnu ispovest o incidentu koji se dogodio tokom večernjeg izlaska u jednom klubu u Budvi. Kako tvrdi, nepoznati muškarac ju je seksualno uznemirio pred svima, a obezbeđenje ju je, umesto zaštite, okrivilo za njenu reakciju.

Milica je na svom Tiktoku podelila uznemirujuće iskustvo iz noćnog provoda, tokom kog je, kako tvrdi, nepoznati muškarac podigao njenu haljinu i uhvatio je za zadnjicu. Odreagovala je tako što je čoveku lupila šamar, a njena reakcija naišla je na osudu od strane obezbeđenja kluba, koje joj je, prema njenim rečima, reklo da je "sama kriva".

Snimak je izazvao lavinu komentara i pokrenuo pitanje bezbednosti žena u izlascima.

- Sinoć smo bile u izlasku nekom i neki lik me je prvo napolju nešto čačkao i ja mu kažem: "Dečko nema smisla" i njegov drug se kao izvinjava, kaže mnogo se napio. Oni imaju recimo 45-50 godina - prisetila se Milica.

Ne propustiteDruštvo"Imala sam 18 godina, danima me uhodio neki deda. A onda mi je preprečio put biciklom..." Jeziva ispovest žene koja je bila žrtva progonitelja
shutterstock-1492486787.jpg

Prešla je za drugi deo stola, potom je taj čovek seo pored nje.

- Znate šta je uradio? Smradina, podigao mi je haljinu i uhvatio me za zadnjicu. Ljudi moji, ja sam mu instinktivno lupila šamačinu. Obezbeđenje, ko je mi prilazi i govori da sam ja kriva što sam ja njemu lupila šamar. Ne razumem. Znači, moj šamar je bio samo odgovor na njegovo ponašanje. Šta sam ja tu kriva? - upitala je ona.

Ne propustiteDruštvo"Počeo je da me pipka po butini, a mislio je i da..." Beograđanka upozorila na manijaka u busu, raskrinkala i devojku koja operiše s njim: Ovako izgledaju FOTO
whatsapp-image-20200508-at-10.51.01-1.jpg
Društvo"UMESTO DA BUDE BAJA, ISPAO JE..." Srpkinja oduvala dečka sa sastanka kada joj je pokazao OVAJ SNIMAK
profimedia0307742561.jpg
Društvo"TI SI PRVA DEVOJKA KOJU SAM VIDEO NASMEJANU U GRADU" Upozorenje na manijaka koji prilazi ženama u busu: Ovo im priča
0805-zorana-jevtic-9.jpg
DruštvoJovana se zaljubila u robijaša, pa otkrila detalje veze: Posećivala sam ga u CZ-u, slala mu novac, a evo šta je on uradio! (VIDEO)
pismajaakakl.jpg

Hapšenje manijaka na Dorćolu Izvor: Kurir