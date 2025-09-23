Slušaj vest

Milica je iznela šokantnu ispovest o incidentu koji se dogodio tokom večernjeg izlaska u jednom klubu u Budvi. Kako tvrdi, nepoznati muškarac ju je seksualno uznemirio pred svima, a obezbeđenje ju je, umesto zaštite, okrivilo za njenu reakciju.

Milica je na svom Tiktoku podelila uznemirujuće iskustvo iz noćnog provoda, tokom kog je, kako tvrdi, nepoznati muškarac podigao njenu haljinu i uhvatio je za zadnjicu. Odreagovala je tako što je čoveku lupila šamar, a njena reakcija naišla je na osudu od strane obezbeđenja kluba, koje joj je, prema njenim rečima, reklo da je "sama kriva".

Snimak je izazvao lavinu komentara i pokrenuo pitanje bezbednosti žena u izlascima.

- Sinoć smo bile u izlasku nekom i neki lik me je prvo napolju nešto čačkao i ja mu kažem: "Dečko nema smisla" i njegov drug se kao izvinjava, kaže mnogo se napio. Oni imaju recimo 45-50 godina - prisetila se Milica.

Prešla je za drugi deo stola, potom je taj čovek seo pored nje.

- Znate šta je uradio? Smradina, podigao mi je haljinu i uhvatio me za zadnjicu. Ljudi moji, ja sam mu instinktivno lupila šamačinu. Obezbeđenje, ko je mi prilazi i govori da sam ja kriva što sam ja njemu lupila šamar. Ne razumem. Znači, moj šamar je bio samo odgovor na njegovo ponašanje. Šta sam ja tu kriva? - upitala je ona.