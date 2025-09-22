Slušaj vest

Kraljevska porodica Srbije sa velikim zadovoljstvom saopštava da su princ Aleksandar, najmlađi sin prestolonaslednika Aleksandra, i njegova verenica dr Vesna (rođ. Jelić) stupili u brak i otpočeli svoj zajednički životni put. Prestolonaslednik, kao starešina Kraljevskog doma, je radostan da svojoj snahi poželi dobrodošlicu u porodicu Karađorđević i da joj dodeli titulu, koju ovim putem i saopštava javnosti, a to je - princeza Dr Vesna od Srbije, navodi se u saopštenju.

Foto: Igor Ursić

- Želimo im mnogo sreće, napretka, uzajamnog poštovanja i razumevanja, a pre svega ljubavi. Loza Karađorđevića živi, raste i cveta. Nema veće radosti za mene nego da tome svedočim i da tu radost delim sa Vesnom i Aleksandrom, kao i sa našom celokupnom porodicom. Neka im brak bude srećan, radostan i blagosloven od Gospoda - poručio je prestolonaslednik Aleksandar.

Svečani čin crkvenog venčanja obavljen je 20. septembra u mestu Viljamanrike de la Kondesa u blizini Sevilje u Španiji, a služili su ga vladika toplički Petar, vikarni episkop i izaslanik patrijarha srpskog Porfirija, i otac Dušan Erdelj, protojerej-stavrofor u parohiji Svetih apostola Petra i Pavla u Andaluziji. Mesto je pažljivo izabrano, jer je mladoženja za njega duboko emotivno vezan - ovde su se venčali njegovi roditelji prestolonaslednik Aleksandar i princeza Marija da Glorija od Orleana i Bragance, vojvotkinja od Segorbe, a ovde su i on i njegov brat princ naslednik Filip kršteni.

Foto: Miloš Banjalić

Kumovi na crkvenom venčanju bili su, po blagoslovu episkopa zapadnoevropskog Justina, braća mladenaca princ naslednik Filip i Aleksandar Jelić.

Građansko venčanje obavljeno je u Kraljevskom dvoru u Beogradu dve nedelje ranije, 6. septembra, u prisustvu najbliže porodice i svedoka. Taj datum je posebno izabran zbog svoje simbolike, jer je 6. septembra 1923. rođen mladoženjin deda kralj Petar II. Svedoci na građanskom venčanju bili su dr Džihan Abazović, svetski priznati stručnjak u više oblasti medicine, i Uroš Parezanović, šef službe za odnose s javnošću i protokola Kraljevskog dvora.

Pored već navedenih mladoženjinih roditelja i kumova, venčanju u Španiji prisustvovali su princeza Katarina, princ Petar, princeza Danica, princ Stefan i princeza Marija, nevestini roditelji Marko i dr Slavica Jelić, sa suprugom i ćerkom brata princeze Vesne, dr Kirstin i Sofi Jelić, don Ignasio de Medina, vojvoda od Segorbe, suprug princeze Marije da Glorije, kao i sestre princa Aleksandra Donja Sol Marija de la Blanka de Medina i Orlean-Braganca, grofica od Ampurije, i Donja Ana Luna de Medina i Orlean-Braganca, grofica od Rikle, sa svojim porodicama, kao i drugi dragi gosti.

Građanskom venčanju u Beogradu prisustvovao je princ Mihailo, mladoženjin stric, sin kraljevića Tomislava, drugog sina kralja Aleksandra I i kraljice Marije.

