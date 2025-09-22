Slušaj vest

Kraljevska porodica Srbije sa velikim zadovoljstvom saopštava da su princ Aleksandar, najmlađi sin prestolonaslednika Aleksandra, i njegova verenica dr Vesna (rođ. Jelić) stupili u brak i otpočeli svoj zajednički životni put. Prestolonaslednik, kao starešina Kraljevskog doma, je radostan da svojoj snahi poželi dobrodošlicu u porodicu Karađorđević i da joj dodeli titulu, koju ovim putem i saopštava javnosti, a to je - princeza Dr Vesna od Srbije, navodi se u saopštenju.

13 8F2A3368 (SRB) - Igor Ursic.jpg
Foto: Igor Ursić

- Želimo im mnogo sreće, napretka, uzajamnog poštovanja i razumevanja, a pre svega ljubavi. Loza Karađorđevića živi, raste i cveta. Nema veće radosti za mene nego da tome svedočim i da tu radost delim sa Vesnom i Aleksandrom, kao i sa našom celokupnom porodicom. Neka im brak bude srećan, radostan i blagosloven od Gospoda - poručio je prestolonaslednik Aleksandar.

Ne propustiteDruštvoKo je devojka koja bi mogla da bude srpska princeza i koja je obuzdala najkontroverznijeg Karađorđevića: Vesna se bavi poslom koji ljudima vraća osmeh na lice
karadjorjdevic.jpg

Svečani čin crkvenog venčanja obavljen je 20. septembra u mestu Viljamanrike de la Kondesa u blizini Sevilje u Španiji, a služili su ga vladika toplički Petar, vikarni episkop i izaslanik patrijarha srpskog Porfirija, i otac Dušan Erdelj, protojerej-stavrofor u parohiji Svetih apostola Petra i Pavla u Andaluziji. Mesto je pažljivo izabrano, jer je mladoženja za njega duboko emotivno vezan - ovde su se venčali njegovi roditelji prestolonaslednik Aleksandar i princeza Marija da Glorija od Orleana i Bragance, vojvotkinja od Segorbe, a ovde su i on i njegov brat princ naslednik Filip kršteni.

12 IMG_8030 (SRB) - Milos Banjalic.jpg
Foto: Miloš Banjalić

Kumovi na crkvenom venčanju bili su, po blagoslovu episkopa zapadnoevropskog Justina, braća mladenaca princ naslednik Filip i Aleksandar Jelić.

Građansko venčanje obavljeno je u Kraljevskom dvoru u Beogradu dve nedelje ranije, 6. septembra, u prisustvu najbliže porodice i svedoka. Taj datum je posebno izabran zbog svoje simbolike, jer je 6. septembra 1923. rođen mladoženjin deda kralj Petar II. Svedoci na građanskom venčanju bili su dr Džihan Abazović, svetski priznati stručnjak u više oblasti medicine, i Uroš Parezanović, šef službe za odnose s javnošću i protokola Kraljevskog dvora.

Princ Aleksandar Karađorđević i dr Vesna (rođena Jelić) građansko venčanje imali su u Beogradu, a crkveno u Španiji Foto: Helena Quintana, Igor Ursić

Pored već navedenih mladoženjinih roditelja i kumova, venčanju u Španiji prisustvovali su princeza Katarina, princ Petar, princeza Danica, princ Stefan i princeza Marija, nevestini roditelji Marko i dr Slavica Jelić, sa suprugom i ćerkom brata princeze Vesne, dr Kirstin i Sofi Jelić, don Ignasio de Medina, vojvoda od Segorbe, suprug princeze Marije da Glorije, kao i sestre princa Aleksandra Donja Sol Marija de la Blanka de Medina i Orlean-Braganca, grofica od Ampurije, i Donja Ana Luna de Medina i Orlean-Braganca, grofica od Rikle, sa svojim porodicama, kao i drugi dragi gosti.

Građanskom venčanju u Beogradu prisustvovao je princ Mihailo, mladoženjin stric, sin kraljevića Tomislava, drugog sina kralja Aleksandra I i kraljice Marije.

Ne propustiteDruštvoKarađorđevići danas slave 40 godina braka: Pogledajte kako su prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina izgledali na venčanju
27c.jpg
DruštvoPRVI PUT U ISTORIJI ZAZVONIĆE SVIH 49 ZVONA HRAMA SVETOG SAVE: Objaviće rođenje novog Karađorđevića, prvenca princa Filipa i princeze Danice
0602-vlada-sporcic.jpg
DruštvoPrinc-naslednik Filip čestitao 80. rođendan Aleksandru Karađorđeviću: Oče, nisi samo čuvar krune i porodične istorije, ti si most između prošlosti i budućnosti
Aleksandar Karađorđević.jpg
Društvo"Drina nikada nije bila i nikada neće biti granica"! Karađorđevići čestitali Dan državnosti Republike Srpske i slavu Sveti Stefan
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

BONUS VIDEO

Crkvena zvona oglasila rođenje Princeze Marije Karađorđević Izvor: Instagram/princfilipodsrbije