Nemogućnost upravljanja stresom neretko dovodi do brojnih psihosomatskih reakcija, česte glavobolje, bolovi u leđima i potiljku, stalni umor, strahovi, razdražljivost, smanjena radna efikasnost.

Dobra vest je da možemo upravljati stresom ukoliko naučimo neke tehnike i promenimo navike.

Evo kako možete da naučite da se nosite sa stresom - Psiholog za Kurir objašnjava dve tehnike Izvor: Kurir televizija

- Možemo da upravljamo stresom, zavisi od nekih kapaciteta koje nosimo iz detinjstva. Najlakše se sa stresom nose osobe koje umeju da se saberu, što se kaže, znaju da izbroje do deset. - rekla je za Kurir Nevena Studen, psiholog.

Studen kaže da je akcenat kod ljudi koji ove tehnike uče kasnije kroz život jeste da ljudi shvate da je čovek jedinstvo tela, duha i duše:

- Krećemo od pojma života u vrlini. To je najviši nivo umnog delovanja u skladu s amoralnim vrednostima. Bavimo se organizacijom vremena u vidu autoispovesti koju pojedinac vodi. Jako veliki akcenat stavljamo na fiziološke promene u našem organizmu i kako možemo uticati, kao što je ritam budnosti - kaže Studen.

Ona dodaje da pored brojanja do deset, osoba može napraviti tri koraka, dubok udisaj, pauza, još tri koraka i izdisaj.

- Ipak, džaba ako neka fiziološka pravila nisu ispoštovana. Danju se trošimo, noću obnavljamo. Količina sna i vreme kada se leže su presudni - kaže Studen.

