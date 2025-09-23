Slušaj vest

Ivan Stojković, veteran 63. padobranske brigade iz Niša, preživeo je ono što mnogi nazivaju iskustvom kliničke smrti!

Nakon što je na nekoliko sati izgubio svest 4. septembra 2025. godine, odlučio je da se obrati duboko ličnom i emotivnom porukom, u kojoj opisuje svoj "boravak" u "drugoj sobi – sobi mira i spokoja".

Njegove reči dirnule su mnoge zbog neverovatne snage duha čoveka koji se već jednom, pre 15 godina, suočio sa gotovo sigurnom smrću u padu sa 800 metara.

- Dragi i poštovani prijatelji moji, nemojte se bojati smrti. Smrt nije ništa posebno. Dana 4.9.2025. godine, na par sati, otišao samo samo u drugu sobu, sobu mira, spokoja i blaženstva, gde ništa ne boli. Od tih osećaja, u toj drugoj sobi, imao sam bolje osećaje, samo dok sam izvodio padobranske skokove. Ja sam ja, i vi ste vi, što smo bili - što smo još uvek. Zovite me mojim starim imenom, razgovarajte sa mnom, obično kao i uvek. Neka ne bude promene u vašem glasu. Neka ne bude usijan i žalostan - napisao je Stojković na svom Fejsbuku i nastavio:

Potresna ispovest Foto: Printscreen/Facebook

- Smejte se, kao što smo se uvek smejali našim veselim šalama. Veselite se, zabavljajte. Molite se za mene, kao što se i ja molim za vas. Neka ne budem zaboravljen, kao što jesam, samo zato sto se ne vidim. Tog 4. septembra je treći moj rođendan. Sada je sve u redu. Oporavljam se polako, ali sigurno. Ja vas čekam tu negde iza ugla. Rođendane želim provoditi sam, bez vas. I nemojte se ljutiti, ja vas čekam, volim i radujem danu našeg novog susreta.

Zahvalan medicinskom osoblju Foto: Shutterstock

Zamolio je svoje poznanike i prijatelje da ga ne zovu i ne posećuju, jer je potrebno vreme njegovoj porodici i njemu da se oporave od doživljenog stresa.

- Zašto sam vam sve ovo napisao? Navedenog dana, doživeo sam krizu svesti (komu), u trajanju od par sati, a nakon 15 godina, od mog vrlo teškog udesa na padobranskom skoku (otkaz i glavnog i rezervnog padobrana), sa visine od 800 metara, kada sam zadobio vrlo teške telesne povrede, opasne po život. I nakon 15-ogodišnjeg lečenja, moralo je i to da se desi - napisao je ovaj veteran.

Rekao je da je tu gde jeste zahvaljujući dežurnoj ekipi vojne hitne pomoći VB Niš.

- Medicinskoj sestri Nataši Pejković - višestrukom spasiocu mog života, ženi zmaju, carici i spartanki u medicini, kojoj bi i sam Hipokrat pozavideo, Dr Dragani i vozaču Fići, koja je hitno došla, na poziv moje supruge. Takođe veliku zahvalnost odajem i sledećem medicinskom i nemedicinskom osoblju VB Niš i UKC Niš. Mom velikom prijatelju (cimeru), Miodragu Dikiću Diki, koji me je svo vreme u bolnici, bodrio i gurao da sve ovo preživim - napisao je Stojković i dodao:

- Vaš mali Piksi se nikada nije predavao tako lako i nikada neće, zato što se padobranci nikada ne predaju i vraćaju se iz mrtvih, kao mačka sa 9 života. Jednom padobranac-uvek padobranac.

U narednoj objavi ponovio je da je medicinska sestra Nataša višestruki spasilac njegovog života.

- U navedenom slučaju sa mojim zdravstvenim stanjem, uspela je da mi uvede kanilu u venu u vozilu vojne hitne pomoći, koje je bilo u pokretu i priključi na infuziju i svo vreme sprovodila postupak oživljavanja. Nataša - zahvalan do groba - napisao je Stojković.