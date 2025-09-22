"Dani ludaje": Najteža bundeva teška čak 832 kilograma - Mladi bračni par odlučio da na ovoj manifestaciji izgovori sudbonosno "da"
Za većinu sveta bundeva, ali za Banaćane, nikako drugačine nego ludaja, i to ne bilo kakva, nego gigantska. U njenu čast održani su 40. "Dani ludaje" gde je i izmerena najteža, teška čak 832 kilograma.
Ova bundeva rasla je u plasteniku oko 100 dana, pod budnim okom sada petostrukog uzastopnog šampiona, TIbora Kokaja, iz okoline Budimpešte.
- Jako sam srećan što smo blizu rekorda koji smo oborili pretprošle godine, uvek se radujem kada dođemo u Kikindu. Svaki dan sam polivao od 800 do 1200 litara vode - kaže Kokaj.
Drugo mesto odnela je pobednikova supruga Melinda, sa cifrom od 799,5 kilograma, dok su trećeplasiranu lepoticu odnegovali učenici i profesori Poljoprivredne škole u Bačkoj Topoli.
Zlatnu medalju u kategoriji dugajlija odnela je prošlogodišnja pobednica Gordana Lazić, čija tikva je sudijski metar razvukla na 295 centimetara.
- Godina je bila sišna temperature su visoke, borba do kraja. Bolje je u tome što smo je manje prskali od štetočina, verovatno su i one pobegle od Sunca - kaže Lazić.
Jedan Kinkinđanin i Turkinja koji žive u Švajcarskoj odlučili su da baš ovde izgovore sudbonosno "da":
- Odlučili smo da se ovde venčamo jer se ovo ne vidi svaki dan, ova ljubav i ova sreća - rekao je bračni par Prolić.
Jasmina Milankov, v.d. direktora TO Kikinda, kaže da građani ovu manifestaciju doživljavaju kao svoj praznik:
- Oni koji žive van Kikinde, a poreklom su odavde, u svom kalendaru imaju obeležen Božić, Uskrs i Dane ludaje - kaže Milankov.
