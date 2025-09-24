Slušaj vest

Iako se prisustvo muškaraca na porođaju danas podrazumeva kao čin podrške i bliskosti, jedan muškarac podelio je iskrenu ispovest o tome kako ga je to iskustvo trajno promenilo i ostavilo posledice na njegov odnos sa suprugom.

Njegova anonimna ispovest izazvala je brojne komentare na mrežama, jer je autor bez ulepšavanja podelio kako ga je to iskustvo emotivno i seksualno uzdrmalo.

- Supruga je insistirala da budem uz nju i prisustvujem porođaju. Naravno rekao sam da želim, i u dubini jesam hteo da joj budem podrška, ali ipak smatram da muževima nije tu mesto. Porođaj je protekao dobro, sve je išlo brzo i najvažnije da nam je beba živa i zdrava - napisao je ovaj čovek.

Njegova poruka objavljena je na sajtu Ispovesti.

- Ali ljudi, mene neki prizori i danas proganjaju. Koliko god se trudio ne mogu da je više gledam isto. Najveći problem mi se stvori kada trebamo imati intimne odnose, jer mi je u glavi samo jedna užasna slika kada je beba izlazila - požalio se on.

Dodao je da se supruzi divi na snazi.

- Svaka čast svim ženama to stoji. Volim je najviše na svetu, ali to je zauvek promenilo našu intimu. Nadam se da nisam jedini muškarac koji ovo kaže, jer se već osećam loše. Ali ovde makar mogu sve reći bez da iko zna - zaključio je.

Proganjaju ga prizori sa porođaja Foto: Shutterstock

Mnogi korisnici su ga osudili, ali i onih koji su naveli da ovaj čovek zapravo ne voli istinski svoju ženu.

- Ko je tebe terao da gledaš “dole”? Muž treba da prisustvuje porođaju, ali da bi bio tu kao podrška, držao ženu za ruku, pazio da doktori budu okej, pa u krajnjem slučaju i da vidi koliko su žene hrabre i koliko ih treba ceniti. Ali ne moraš da gledaš detalje, pa neko bi se onesvestio samo da vidi krv. Treba pričati o tome s partnerom - navodi se u jednom od komentara.