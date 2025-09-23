Slušaj vest

Kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu očekuje se umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Duvaće slab i umeren vetar, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura biće od osam stepeni do 21, a najviša od 29 do 33 stepena.

U Beogradu sunčano i veoma toplo. Tokom noći umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Najniža temperatura od 17 stepeni do 19, a najviša oko 32 stepena.

Vreme narednih dana

Narednih dana temperatura će biti u postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine: kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, i to u sredu uveče i tokom noći u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a od četvrtka i u ostalim krajevima, kada će ponovo početi da duva košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju).

U utorak (23.09.) pretežno sunčano i veoma toplo. Kasnije posle podne i uveče na severu i zapadu umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata ujutru i pre podne povremeno i jak, južni i jugoistočni, uveče na severozapadu Srbije u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od 8 do 21, a najviša od 29 do 33 °C.

Od srede (24.09.) temperatura u svakodnevnom i postepenom padu za 2 - 4 stepena, a uz promenlјivu oblačnost, povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, i to u sredu uveče i tokom noći u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima.

Od četvrtka košava će ponovo duvati i to u periodu od četvrtka (25.09.) do kraja sedmice (28.09.).

Foto: RHMZ Printscreen

Vreme za vikend

Narednog vikenda dnevne temperature biće oko i malo iznad 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nastavlјa se povolјan uticaj biometeorološke situacije. Izvestan oprez se ipak savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti neraspoloženje i problemi sa snom.

Većina hronično obolelih može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije. Poseban oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa psihičkim tegobama. Reumatski bolovi i nesanica su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje pojačana pažnja.